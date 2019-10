Diebesgut im Kinderwagen entdeckt

Bettingen.Den Diebstahl einer größeren Menge von Bekleidungsstücken konnte das Sicherheitspersonal eines Geschäfts im Bettinger Outlet Center verhindern. Die Angestellten bemerkten, dass eine Frau sich von einem Mann mehrere Bekleidungsstücke zur Umkleidekabine bringen ließ. Dann verließ das Paar das Geschäft, ohne etwas zu bezahlen.

Die Security-Kräfte verfolgten die beiden bis zu ihrem Auto. Als sie sich den Inhalt der von den beiden mitgeführten Tasche anschauten, fanden sie elf entwendete Kleidungsstücke in einem Gesamtwert von knapp 700 Euro. Außerdem führte die Frau ein Spezialgerät zum Entfernen der Sicherheitsetiketten mit.

Bereits drei Stunden vor diesem Fall ertappte Security-Personal einen Mann und eine Frau, nachdem sie in drei Läden Kleidung in einem Gesamtwert von über 400 Euro hatten mitgehen lassen. Die 18-Jährige hatte ihr Baby, das in einem Kinderwagen lag, dabei. In diesem Kinderwagen hatte das Duo die Beute versteckt. Auch diese Frau hatte ein Gerät zum Überwinden der Sicherheitsetiketten dabei. pol

