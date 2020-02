Wertheim.Die Vhs zeigt am Dienstag, 4. Februar, um 18.30 Uhr und am Mittwoch, 5. Februar, um 20.30 Uhr eine dänische Komödie („Happy Ending – 70 ist das neue 70“) über die Trennung eines Paares nach 50 Jahren Ehe und die damit einhergehenden Probleme. Mit 69 Jahren hat Helle (Birthe Neumann) Lust auf den nächsten Abschnitt ihres Lebens. Ihr Ehemann Peter (Kurt Ravn) hat seinen letzten Arbeitstag.

Während sie schon gemeinsame Reisen und den zweisamen Lebensabend plant, kommt Peter mit einer überrumpelnden Neuigkeit nach Hause: Er hat die gesamten Ersparnisse für ein Weingut in Österreich ausgegeben und will als Weinimporteur Karriere machen. Obendrein trennt er sich von seiner Ehefrau.

Während sich Peter in Fitnessstudios abstrampelt und auf Dating-Plattformen neue Frauen kennenlernt, fällt Helle zunächst die Decke auf den Kopf. Einzig ihr Hund gibt ihr Rückhalt. Doch mit der Zeit beginnt auch Helle, die Chancen in der neuen Lebenssituation zu sehen, knüpft Freundschaften und entdeckt neue Seiten an sich.

Die dänische Regisseurin Hella Joof zeigt in der romantischen Komödie „Happy Ending“ die Schönheiten des Alters auf. Getreu dem Motto: Ganz gleich in welchem Alter man ist, es lohnt sich im Hier und Jetzt zu leben, werden neue Perspektiven und Chancen für alle Personen aufgezeigt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.02.2020