Die Postbank geht – aber die Post bleibt

Bestenheid.Es ist Punkt 9 Uhr. Gerade eben hat Renate Teichmann die Ladentür ihres Geschäfts geöffnet. Beinah im Sekundentakt kommen Kunden. Sie kaufen Zeitungen, geben Päckchen auf, füllen Lottoscheine aus und holen hin und wieder Geld von ihrem Postbankkonto.

Renate Teichmanns Geschäft in der Leonard-Karl-Straße ist Standort einer der 4000 Partnerfilialen der Deutschen Post, die somit ein Basisangebot an Finanzdienstleistungen der Postbank anbieten.

Letzteres ist jedoch nur noch bis Mai 2020 möglich. Vor einiger Zeit wurde Renate Teichmann mündlich mitgeteilt, dass die Postbank–Filiale in Bestenheid geschlossen wird.

Auf Nachfrage durch die Fränkischen Nachrichten teilte die Pressesprecherin der Postbank, Iris Laduch, mit: „Eine auch durch die Digitalisierung ausgelöste Veränderung im Kundenverhalten führt dazu, dass Postbank und Deutsche Post regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und auch Kosten überprüfen. Für die Partnerfiliale der Deutschen Post in Bestenheid hat diese Prüfung ergeben, dass Bankdienstleistungen hier nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden können. Daher haben sich die Partner verständigt, diesen Service Mitte Mai aus der Partnerfiliale herauszunehmen. Dies bedauern wir. Wir sehen aber keine andere Möglichkeit, da nicht ausreichend Kunden die Bankdienstleistungen in dieser Agentur in Anspruch nehmen.“

Laut Renate Teichmann nutzen bis zu 900 Kunden in der Woche den Service der Postfiliale. Wieviel davon genau Postbankkunden sind, kann Teichmann nicht sagen.

Seit Mitte 2000 ist Teichmann die Inhaberin des Schreibwaren, Toto/Lotto- und Postfilialgeschäfts. Eine Filiale der Postbank hat es in Bestenheid schon immer gegeben, mal bei Volksbank, mal in der Tankstelle. Seit dem Jahr 2000 ist die Postfiliale und Postbank in der Leonard-Karl-Straße bei Renate Teichmann angesiedelt.

In diesen Tagen passiert es immer wieder, dass die Kunden entsetzt nach der Schließung der Poststelle fragen. Und immer wieder muss Renate Teichmann aufklären, dass „lediglich“ die Postbank, aber nicht die eigentliche Post schließt. Den Ärger über die Schließung der Bank-Filiale bekommt die Inhaberin jeden Tag zu spüren. „Viele Bankkunden kommen beispielsweise aus Boxtal oder Wessental und holen Geld. Für sie war es hier ideal, weil sie direkt vor der Tür parken können“, erklärt sie. Dass man nun in die Stadt müsse, stoße den Kunden sauer auf. In der Gerbergasse betreibt die Postbank eine Filiale. Sie bietet das gesamte Dienstleistungsangebot der Postbank inklusive Geldautomat und ebenso die Dienstleistungen der Deutschen Post.

Laut Iris Laduch können Kunden der Postbank auch den Automaten der Commerzbank in der Mühlenstraße 10 nutzen. hei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019