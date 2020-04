Die Nachfrage war sofort überwältigend

Martin Krichbaum aus Kreuzwertheim ist sonst Service- und Applikationstechniker bei der Bestenheider Firma Kurtz Ersa. Jetzt hilft er ehrenamtlich bei der Herstellung von Schutzmasken.

Bestenheid. In ihrer sicherlich jetzt schon historischen Fernsehansprache vom 18. März appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht nur zur Einhaltung der verordneten Corona-Regeln, sondern auch an die Verantwortung des Einzelnen im Kampf gegen die Ausbreitung des bedrohlichen Virus’. „Es kommt auf jeden an“, machte die Regierungschefin da vor rund drei Wochen deutlich. Bereits einige Tage zuvor hatte der Kreuzwertheimer Martin Krichbaum selbst die Initiative ergriffen.

Für die Wartung zuständig

Der 32-Jährige arbeitet seit fast zehn Jahren bei Kurtz Ersa und ist im „normalen“ Job als Service- und Applikationstechniker bei Ersa in Bestenheid aktiv. Beim führenden Hersteller von Maschinen, Systemen und Handlötgeräten zur Herstellung elektronischer Baugruppen ist Krichbaum hauptsächlich für die Inbetriebnahme und Wartung von „Rework-Systemen“ zuständig.

Diese werden in der Regel zur Reparatur defekter Elektronikbaugruppen verwendet. In Zeiten der Corona-Pandemie engagiert sich Krichbaum nun nach Feierabend ehrenamtlich bei der Herstellung von Schutzmasken. Gemeinsam mit seiner Mutter hatte Krichbaum vor gut vier Wochen im heimischen Wohnzimmer den ersten Prototypen entworfen. Nach einer Woche intensiver Planung – inzwischen hatte die Schneidermeisterin Vera Nätscher aus Lohr am Main auf seine Facebook-Anfrage hin ihre Unterstützung angeboten – stieg die Dreiergruppe in die serielle Herstellung ein. Seitdem produziert das Team „Schutzmasken MSP“ täglich rund 200 Masken – insgesamt bisher also mehr als 4000 Stück.

Jeden zweiten Tag verpackt Krichbaum die Masken aus rosa Vlies und weißem Gummi mit einer firmeneigenen Verpackungsmaschine hygienisch in beschrifteten Einzelverpackungen. Unterstützung erhält er dabei inzwischen auch von einigen Arbeitskollegen, die nach Feierabend nun ebenfalls mit anpacken. Krichbaum ist im Projekt in erster Linie zuständig für die Materialbeschaffung bei einem Düsseldorfer Hersteller, das Verpacken und den Vertrieb. Die Schneide- und Näharbeiten des angelieferten Filtervlieses übernimmt Vera Nätscher im rund 30 Kilometer entfernten Lohr, wobei sie dabei zwei weitere Helferinnen unterstützen. Ihr Arbeitsaufwand sei aktuell sehr hoch – und entgegen ihren ursprünglichen Erwartungen werde das wohl auch noch eine Weile so bleiben.

Nur wenige Tage

Dass von der Idee bis zur Umsetzung nur wenige Tage vergingen, führt Martin Krichbaum auch auf die Aufgeschlossenheit und Unterstützung seines Arbeitsgebers zurück. Bei diesem stieß das Engagement auf Begeisterung: „Er ist einfach ein Macher. Wenn einer eine gute Idee hat und dann auch noch schnell in die Umsetzung geht, unterstützen wir das natürlich gerne. Da ist viel Herzblut dabei“, lobt Tilo Keller aus dem Kurtz Ersa Zentralbereich Kommunikation. Die direkte Bereitstellung der Verpackungsmaschine und des Verpackungsmaterials sei daher für Ersa-Geschäftsführer Ralph Knecht selbstverständlich gewesen.

Überwältigende Nachfrage

Die Nachfrage nach den rosaroten Masken war überwältigend. Innerhalb weniger Tage seien über facebook mehr als 500 Nachrichten eingegangen, berichtet Martin Krichbaum halb schmunzelnd, halb kopfschüttelnd. Er habe nicht damit gerechnet, dass so viele Masken gebraucht würden. Das 1600 Meter lange Gummiband war bereits nach einer Woche verbraucht. Noch funktioniere die Bestellung von Nachschub – wie lange noch, sei allerdings nicht klar.

Bei den hergestellten Masken handelt es sich zwar nicht um eine Schutzmaske, wie sie im Klinikalltag verwendet wird, sondern um eine „Maske mit integriertem Filtermaterial“, erklärt Prokurist und Gesamtvertriebsleiter Rainer Krauss. Genauer gesagt mit „zertifiziertem Filtermaterial der Klasse F7/H14 nach DIN EN 1822-1“, einer europäischen Norm für Schwebstofffilter, wie der Aufdruck auf der Verpackung verrät. Im Gegensatz zu FFP2- oder FFP3-Masken fehle dem Industriefilter die medizinische Zulassung und den Masken eine enge Anpassung an die Gesichtskontur.

Ein großer Vorteil sei jedoch, dass die Masken wieder sterilisiert werden könnten. Daher seien sie durchaus ein „pragmatischer Kompromiss“. Und dieser sei beliebt – kein Wunder, wenn man die Berichte über aktuelle Lieferengpässe betrachtet.

Kunden im Pflegebereich

Aufgrund der hohen Nachfrage sei der Kundenkreis nun auf den Pflegebereich eingegrenzt worden, erläutert Krichbaum. Sein Team beliefert hauptsächlich umliegende Pflegeheime und Pflegedienste. Anfragen seien aber auch von Ärzten und Zahnärzten gekommen. Zur besseren Organisation gibt es nun einen Online-Shop.

Material sei aktuell auf jeden Fall noch für weitere 4000 Masken vorhanden, so Krichbaum. Der Preis von fünf Euro pro Stück sei übrigens so kalkuliert, dass Personal und Materialkosten gerade so ausgeglichen werden. Ein möglicher Überschuss werde dann nach Ende der Corona-Krise für wohltätige Zwecke gespendet, so der Plan.

Auch abseits der Masken beschäftige die Corona-Pandemie die Firma natürlich, wie Rainer Krauss ausführt. So lägen momentan acht kurzfristige Aufträge aus Europa und den Vereinigten Staaten für Lötmaschinen zur Herstellung der elektronischen Steuerung für Beatmungsgeräte vor.

Das Alltagsgeschäft sei durch eine starke Einschränkung der Kundenkontakte geprägt. Um auch unter den Mitarbeitern unnötige Kontakte zu vermeiden, werde im Bürobereich in Wochenschichten gearbeitet, während sich der gesamte Konstruktionsbereich im Homeoffice befinde.

Und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben, denn ein Ende der Corona-Pandemie ist derzeit noch nicht absehbar. In ihrer anfangs erwähnten Ansprache sagte die Bundeskanzlerin, dass sie fest daran glaube, „dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als IHRE Aufgabe begreifen“. Martin Krichbaum, Vera Nätscher und ihr Team jedenfalls begreifen dies als ihre Aufgabe und versichern: „Wir machen weiter, solange wir gebraucht werden.“

