Die Mönche würden sich im Grabe umdrehen

Bin sprachlos. Nein, bin erschüttert. Was ist aus dem Kloster Bronnbach geworden?! Ich habe nichts gegen Pop, Rock, Jazz, Tango, klassische Schlager. Habe als ausgebildete Opernsängerin in Bronnbach Jazz, Fado, Tango, Filmmusik, Französische Chansons, Blues veranstaltet. Alles was niveauvoll ist, ist trotz verschiedener Geschmäcker gut.

Aber am Samstagabend, Dieter Bohlen sucht Deutschlands Superstar? War das Niveau? Qualität? Die Mönche haben sich um 360 Grad umgedreht in ihren Gräbern! Unter meiner Verantwortung gab es sehr viele Verbote seitens des Landrats, angeblich um das bauliche und kulturelle Erbe des Klosters nicht zu gefährden!

Unter der Gürtellinie

Und jetzt . . . sitzt Dieter Bohlen im Josephssaal. Mit einer biblischen Deckenbemalung, Geschichte . . . und hat keine Ahnung, wo er sich befindet. „Geil“ ist ein Lieblingswort von ihm und seinen jungen „ Künstlern“. Die Sprache, Aussage, Haltung, Niveau und die Kleidung (Strapse, BHs und Hotpants) war unter der Gürtellinie. Ich bin alles anderes als prüde!

Und das wegen Geld, Vermarktung Kloster Bronnbach? Niemand hat mich gefragt, warum ich eigentlich als künstlerische Leiterin und als erste Vorsitzende des Förderkreises Bronnbacher Klassik 2017 nach 18 Jahren aufgehört habe mit dem Förderkreis und den vielfältigen Veranstaltungen in Kloster Bronnbach. Musikfrühling, Meister von morgen, Neujahrskonzerte, Herbstkonzerte. Inhaltlich gemischt, aber auf höchstem Niveau und der Location angemessen.

Ist das das neue Niveau von unserem Landrat und Kulturbeauftragten, die sich während meiner Tätigkeit mit vielen Verboten zu Bewahrern des kulturellen und baulichen Erbes des Klosters aufgeschwungen hatten? Ich sah es kommen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.02.2021