„Die meisten Maßnahmen verpuffen“

Die Einwohner Freudenbergs werden seit Jahren massiv durch den durchfahrenden Verkehr belastet. Einziger effektiver Weg der Entlastung ist es, die durchfließende Verkehrsmenge zu reduzieren.

Freudenberg. Fußgänger, die in der Freudenberger Altstadt unterwegs sind, können ein Lied davon singen. Kommen sich zwei Lkw entgegen, kann es durch die enge Ortsdurchfahrt auf den Bürgersteigen gefährlich werden. Zudem werden die Kanten der Gehwege immer wieder durch einzelne Lastwagen befahren, die Spiegelberührungen vermeiden wollen. Dies führt zur Abnutzung der Bordsteinkanten. Hinzu kommt der Verkehrslärm für die Anlieger. Die Fahrzeugbelastung ist abhängig vom gemessenen Knotenpunkt.

Die höchste Fahrzeugdichte liegt bei über 10 000 Fahrzeugen in 24 Stunden. Darin enthalten sind über 700 Fahrzeuge des Schwerlastverkehrs. Die Daten stammen aus einer sehr umfangreichen und wissenschaftlich begleiteten Verkehrszählung. Sie fand in den Jahren 2017/2018 statt. Hierbei wurde unter anderem eine stichprobenartige Befragung der Verkehrsteilnehmer vorgenommen.

200 lärmbelastete Einwohner

Vom Lärm der Ortsdurchfahrt sind laut der Lärmkartierung Baden-Württemberg, 200 Einwohner tagsüber bei Werten über 65 Dezibel und ebenfalls 200 Einwohner nachts bei Werten über 55 Dezibel betroffen. Da es sich bei der Ortsdurchfahrt um eine Landesstraße (L2310) handelt, ist für viele Maßnahmen das Land Baden-Württemberg verantwortlich. Gemeinsam mit der Stadt Freudenberg wurden bereits einige Maßnahmen getroffen, um die Situation zu verbessern.

Fenstertausch ermöglicht

So wurde eine 30 Stundenkilometer-Begrenzung in der Altstadt eingeführt, ein fester Blitzer am Südeingang von Freudenberg installiert. Außerdem gibt es unregelmäßige Geschwindigkeitsmessungen an der L 2310, der Straßenbelag in Altstadt wurde erneuert und Freudenberg nahm am Förderprogramm Lärmschutzfenster teil und ermöglichte Anliegern somit, an Zuschüsse für den Fenstertausch zu kommen. Zudem fand eine Sanierung von Straßeneinläufen statt, man nahm am „Fußverkehrscheck“ teil und an der Schule wurde eine Ampel installiert.

Aktuell in Planung ist ein Fußgängerüberweg Pfarrgasse/Alte Kirche, der im zweiten oder dritten Quartal 2020 umgesetzt werden soll. Zum Erfolg der Maßnahmen erklärte Bürgermeister Roger Henning Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten enttäuscht: „Das Ganze sorgte nur für marginale Verbesserungen, da ohne Entlastung, insbesondere des Schwerlastverkehrs, die meisten Maßnahmen verpuffen.“

Umfahrung muss kommen

Eine solche Entlastung bringt nur die geplante Umfahrung von Kirschfurt mit dem Bau einer neuen Mainbrücke zwischen der Landesgrenze nach Bayern und der Kläranlage Freudenberg. Konkrete Überlegungen für eine neue Brücke zwischen Freudenberg und Kirschfurt erfolgten 1998 mit einer Machbarkeitsstudie, in der verschiedene Brückenstandorte untersucht wurden. Das Ergebnis wies einen Standort Süd aus.

Die Aufnahme des Projektes in den bayerischen Ausbauplan mit der Dringlichkeit 1R erfolgte nach dem Besuch und auf Initiative des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Als zusätzliche Maßnahmen sollen Empfehlungen aus dem Fußgängerverkehrs-check umgesetzt werden. Zu diesem gehören unter anderem mehr Fußgängerüberwege sowie stellenweise Verbreiterungen von Gehwegen.

Flüsterasphalt verwenden

Bei künftigen Straßensanierungen wird die Stadt darauf bestehen, dass das Land Flüsterasphalt verwendet. Bei Sanierungen der Fahrbahn soll versucht werden, Lärmquellen wie Schächte zu verlegen oder zusammenzuführen. In einer der letzten Gemeinderatssitzungen hatte Hartmut Beil (SPD) vorgeschlagen, zu prüfen, ob eine Lkw- Maut auch für die Landesstraße möglich wäre, die durch Freudenberg führt. Henning teilte nun dazu mit: „Diese Diskussion wird gerade auf Bundesebene geführt. Möglicherweise werden wir diese Anregung im Rahmen der Lärmkartierung vortragen.“

