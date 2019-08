Die Landschaft deutlich geprägt

Bronnbach.Zwei Führungen am kommenden Wochenende beschäftigen sich mit den Spuren, die das Leben und Wirken der Zisterzienser im Kloster und in der Umgebung hinterlassen haben.

Am Freitag, 9. August, lädt Kurt Lindner um 18 Uhr zu einem abendlichen Spaziergang durch die Bronnbacher Klosterlandschaft ein. Der Rundgang im stimmungsvollen Licht des Sommerabends in der ehemaligen Klostergemarkung zeigt eindrucksvoll den großen Einfluss, den die „grauen Mönche“ auf die Kulturlandschaft nahmen. Noch heute weisen Feldflure, Weinberge, Hofanlagen und Wasserläufe auf die große Schaffenskraft der Mönche hin, deren Gestaltung der Umgebung noch immer den Stempel aufdrückt.

Auf dem etwa drei Kilometer langen Weg werden echte Zeitzeugen klösterlichen Wirkens besucht: Die alte Brücke am Fischergraben, ein künstlicher Staudamm, der umgeleitete Klosterbach und der Mühlkanal im Tal sind ein paar dieser herausragenden technologischen Meisterleistungen der „Gärtner Gottes“ wie die Bronnbacher Zisterzienser auch genannt wurden.

Die Führung dauert rund zwei Stunden. Festes Schuhwerk und gegebenenfalls ein Regenschutz sind erforderlich.

Einblick in Alltag

Eine weitere Themenführung findet am Samstag, 10. August, um 16 Uhr mit Kurt Lindner statt. Sie trägt den Titel „Vom Beten und Arbeiten der Klosterbrüder“.

Die Führung vermittelt einen Einblick in das harte und entbehrungsreiche Alltagsleben der Zisterzienser in Bronnbach. Der Alltag der Mönche und Laienbrüder im eigenen Klosterhof mit Mühle und Viehstallungen war durch die harte Arbeit geprägt, die das Leben an einem abgeschiedenen und wasserreichen Ort mit sich brachte. Diese harte Arbeit war ein Teil der Askese, wie sie das Motto des Hl. Bernhard vorsah. „Ora et labora“ – Bete und arbeite – dies war der Grundsatz, dem die Zisterzienser in allem folgten.

Auf dem eineinhalbstündigen Rundgang wird im Kreuzgang, der Kirche, dem Dachstuhl, dem Klosterhof und dem Abteigarten das Leben der Klosterbrüder in Bronnbach lebendig geschildert.

Treffpunkt für beide Führungen ist der Klosterladen. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben.

Eine Voranmeldung ist bis Donnerstag, 8. August, erforderlich. Anmeldungen nimmt der Klosterladen unter der Tel. 09342 / 935 20 20 20 und per Mail an info@kloster-bronnbach.de entgegen. lra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019