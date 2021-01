Jetzt geht es richtig los. Nachdem vor Kurzem erste Vorarbeiten stattfanden, begannen jetzt die eigentlichen Sanierungsarbeiten in der Polizeisporthalle auf dem Reinhardshof.

Reinhardshof. Bis vor wenigen Tagen sah es noch relativ ruhig rund um die Polizeisporthalle auf dem Reinhardshof aus. Nur ein paar Container zeugten vor Wochen davon, dass erste Vorarbeiten stattfanden. Die sind seit längerem abgeschlossen, so dass der offizielle Startschuss für die Sanierung am vergangenen Freitag fallen konnte.

„Derzeit sind wir noch völlig planmäßig unterwegs“, sagt Ergin Demir. Er ist beim Amt für Vermögen und Bau in Heilbronn angestellt. Demir löste vor einiger Zeit Katharina Klukas in der Funktion des zuständigen Projektleiters ab.

Deutlich im Kurzinterview herauszuhören – wie Demir das Wörtchen „noch“ mit Nachdruck betont. „Durch die Corona-Pandemie wissen wir natürlich nicht, was noch auf uns zukommt. Die Lage ist einfach nicht abschätzbar“, erklärt er und spielt damit auf mögliche Lieferschwierigkeiten und Firmenpleiten an. Laut Plan soll die 3,7 Millionen Euro teure Sanierung im August 2022 abgeschlossen sein.

Derzeit finden im Inneren erste Abbrucharbeiten statt. So werden unter anderem alte Sanitäreinrichtungen und der alte Estrichboden herausgebrochen.

Ab nächster Woche sollen laut Demir erste Rohbauarbeiten in Angriff genommen werden. So sind Fundamentarbeiten für später zu errichtende Wände geplant. Auch die Erschließungsarbeiten für Wasser und Gas stehen auf dem Ablaufplan ab kommender Woche.

Zur Geschichte

Von den amerikanischen Soldaten in den 70er Jahren gebaut, ging die Sporthalle nach deren Abzug im Jahr 1993 in das Eigentum des Landes Baden-Württemberg über. Eingezogen ist die Landespolizeischule. Im Jahr 2015 wurde der Standort als Polizeiaußenstelle aufgegeben, der zu diesem Zeitpunkt die Polizeiakademie beherbergte. Als im Jahr 2015 die eingerichtete Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge auf dem Gelände der Polizeihochschule an ihre Kapazitätsgrenzen kam, sollten in der Sporthalle 300 Flüchtlinge vorübergehend ein Obdach finden. Die Betten dafür waren schon aufgestellt. Ein Brand in der Nacht zum 20. September führte dazu, dass die Halle definitiv nicht mehr nutzbar war. Untersuchungen der Polizei ergaben, dass es sich um Brandstiftung handelte. Bis heute konnte der oder die Täter nicht ermittelt werden.

Durch den Brand waren an der Halle beträchtliche Schäden sowohl am Dach als auch im Hauptraum entstanden. Die Sanierungsarbeiten verzögerten sich, weil man lange Zeit auf das „grüne Licht“ aus dem Finanzministerium in Stuttgart warten musste.

Späte Zusage erst 2019

Die Zusage für die 3,7 Millionen Euro kamen kurze Zeit nach dem Besuch des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobl, im Oktober 2019 in der Polizeihochschule in Wertheim.

Auslöser war des langersehnten Geldflusses war die Zusage des Innenministers, zum Erhalt des Polizeistandorts in Wertheim über das Jahr 2023 hinaus.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.01.2021