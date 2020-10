Die Fortsetzung eines Oscar-Gewinners

Wertheim.Das Wertheimer Seniorenkino bietet ab sofort wieder jeden letzten Donnerstag im Monat ein außergewöhnliches Kinoerlebnis an. Los geht es an diesem Donnerstag mit Claude Lelouchs „Die schönsten jahre eines Lebens“, eine Art Fortsetzung seines erfolgreichen Films „Ein mann und eine Frau“.

mit Siege fährt der ehemalige Rennfahrer Jean-Louis (Darsteller: Jean-Louis Trintignant) nur noch in seiner Erinnerung ein. Doch die geht immer mehr verloren, fürchtet sein Sohn Antoine – auch wenn es scheint, als würden sich die Gedanken des alten Herrn vor allem um eine bestimmte Frau drehen: Anne (Anouk Aimée). Sie ist die große Liebe seines Lebens.

Lebensqualität zurückgeben

Um seinem Vater ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, macht sich Antoine auf die Suche nach jener geheimnisvollen Schönheit, die Jean-Louis nicht halten konnte, die er aber nie vergessen hat. Und tatsächlich macht er Anne in einem idyllischen Dorf in der Normandie ausfindig, wo sie einen kleinen Laden und ein sehr erfülltes Leben führt. Sie nimmt die Einladung, Jean-Louis nach so vielen Jahren wiederzusehen, nur zögerlich an.

Beim ersten Besuch erkennt Jean-Louis sie zunächst auch nicht wieder. Doch schnell nehmen die beiden die Fäden ihrer gemeinsamen Geschichte da auf, wo sie sie einst hatten fallen lassen…

53 Jahre ist es her, dass Regisseur Claude Lelouch mit „Ein Mann und eine Frau“ einen Kinoklassiker schuf, der gleichzeitig die Art, wie Liebesgeschichten erzählt wurden, revolutionierte.

Die Chemie stimmt

Vielfach preisgekrönt – darunter mit zwei Oscars und der Goldenen Palme von Cannes – begründete damals die Love-Story im Stil der „Nouvelle Vague“ auch den Weltruhm ihrer Stars Anouk Aimée und Jean-Louis Trintignant. Nun kehrt der Kinobesucher mit den beiden Darstellern an die Normandieküste zurück.

Und schon in den ersten Minuten von „Die schönsten Jahre eines Lebens“ zeigt sich, dass die Chemie zwischen den Filmlegenden intakt geblieben ist. In seinem 49. Film lässt Lelouch das Publikum leise und poetisch am Wiederaufflammen ihrer Liebe teilhaben.

Obwohl sie nicht mehr das Sex-Symbol und der Frauenheld von einst sind, beweisen Aimée und Trintignant aufs Hinreißendste, dass sie das Flirten noch sehr gut beherrschen. Während sich die alte Vertrautheit zwischen den Figuren entwickelt, verschweigt Regisseur Lelouch aber keineswegs, dass seine Helden mehr Vergangenheit als Zukunft haben. Nostalgie liegt über der berührenden Geschichte, die ihre Suche nach der verlorenen Zeit mit Rückblenden aus „Ein Mann und eine Frau“ verknüpft. wb

