Die ersten Punkte sollen her

Beim Aufsteiger FC Sandhausen wollen die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag ihren ersten Saisonsieg in der Landesliga einfahren. Anpfiff ist um 17 Uhr. Allerdings muss Trainer Andre Dörr berufsbedingt auf Abwehrchefin Pia Scheuermann verzichten, was einen Umbau in der Abwehr zur Folge hat. Zudem hat sich Sabrina Knüll im vorigen Spiel verletzt, so dass sie nicht zum Einsatz kommen kann. Zurück in der Mannschaft ist Stürmerin Verena Dörr, die ihre ersten Tore für die SpG erzielen will. An der guten Leistung gegen Hoffenheim will die Mannschaft auch in diesem Spiel anknüpfen. Diszipliniertes verschieben in der Abwehr und schnelles Umschaltspiel ist die Maxime für Sonntag. Genau wie die SpG hat auch Sandhausen sein erstes Saisonspiel verloren.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.09.2019