„Die derzeitige Lage müssen wir professionell bewältigen“

Main-Spessart.Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren in Corona-Zeiten umreißt der Bayerische Landesfeuerwehrverband genau.

Im Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Thematik, informiert der Landesfeuerwehrverband über die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart. Denn an mehrere Feuerwehren seien bereits Anfragen von verschiedensten Organisationen zur Unterstützung bei Hilfsdiensten herangetragen worden.

Die Gefährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird derzeit insgesamt als hoch eingeschätzt. Dies mache es eindeutig notwendig, die Sozialkontakte deutlich zu reduzieren. Dieser Strategie schließen sich die Feuerwehren umfänglich an. „Daher haben auch wir Maßnahmen eingeleitet, die sozialen Kontaktpunkte untereinander zu reduzieren.“ Beispielsweise durch Aussetzung oder Verschiebung von nicht existenziellen Veranstaltungen. In Bayern wurde bereits der Katastrophenfall erklärt. „Das bedeutet grundsätzlich für die Feuerwehren“, so der Verband, „dass wir diese Lage einsatzmäßig und professionell bewältigen werden und müssen. Die eintretenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Verbreitung des Coronavirus fordern auch die Feuerwehren heraus – vor allem im Hinblick auf die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit, aber auch zum sonstigen Schutz der Menschen in unserem Land“.

Die Verantwortlichen seien gemeinsam mit allen Aktiven gefragt, der jeweiligen Situation und Lage gerechte Lösungen zu schaffen, sich eng miteinander abzustimmen, um Ausfälle ausgleichen zu können und immer auf dem aktuellen Stand der Entwicklung zu bleiben. Es wird empfohlen sämtliche freiwillige Leistungen der Feuerwehren zu reduzieren, besser einzustellen. „Dies dient der Kompensation der Krankheitsausfälle in eigenen Reihen. Grundsätzlich sind wir als Freiwillige Feuerwehr an einen gesetzlichen Auftrag gebunden. Um ältere Bürger und Bürgerinnen mit Einkäufen und verschiedener notwendiger Besorgungen zu unterstützen, bilden immer mehr Menschen und insbesondere Vereine im Landkreis Main-Spessart Hilfsgemeinschaften an. Wir bitten aber um Verständnis, dass sich die Freiwilligen Feuerwehren mit ihren Feuerwehrdienstleistenden daran nicht beteiligen sollten.“

Sie müssten, erklärt der Verband neben dem Brandschutz, der technischen Hilfeleistung auch im Katastrophenfall einsatzbereit zur Verfügung stehen. fwv

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020