„Die Art der Einsätze ändert sich“

Lediglich 120 von 700 eingelagerten Tonnen Streusalz hat die Stadt Wertheim in ihrem Einsatzbereich in diesem Winter bisher verbraucht. Der Leiter des städtischen Baubetrieshofs, Jürgen May, ist sich sicher, dass es in Zukunft öfter vorkommen wird, dass die Verwaltung im Sommer kein Streusalz kaufen muss, weil die Salzhalle noch gut gefüllt ist.

