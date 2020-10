Dickes Ende kommt wohl erst im nächsten Jahr

Wertheim/Main-Tauber-Kreis.Mit umfangreichen Pandemie-Hilfspaketen stützte der Staat die kriselnde Wirtschaft. Das hat Wirkung gezeigt. Pleiten hielten sich in Grenzen. Doch gilt das auch für die Zukunft?

Alexander Braun von der BW-Bank prognostiziert, dass sich „die Folgen der Pandemie erst mit erheblicher Zeitverzögerung zeigen“. Die Insolvenzzahlen seien „nicht signifikant gestiegen“ – auch dank der Verlängerung der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis Jahresende. Das Kurzarbeitergeld habe – auch wenn die Arbeitslosenzahl etwas angestiegen ist – Massenentlassungen weitgehend verhindert. Insgesamt habe die Kreditvergabe „deutlich angezogen“.

Staatliche Hilfe wirkt

Wolfgang Reiner von der Sparkasse Tauberfranken bestätigt die positive Wirkung der staatlichen Stützungsmaßnahmen. Staatliche Bürgschaften für einen Teilbetrag der Corona-Kredite haben es der Sparkasse erleichtert, „unsere Kunden in einer völlig neuen und sehr anspruchsvollen Situation zu begleiten“.

Trotzdem gab es laut Reiner enorme Herausforderungen, weil die „gesetzlichen Vorgaben erfüllt und für jeden Kunden eine eigenständige und belastbare Kreditentscheidung getroffen werden musste“. Tilman Fabig von der Volksbank Main-Tauber berichtet, die Zahlungsaufschübe und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht hätten für eine „Verzögerung der Entwicklung“ gesorgt und somit eine „unkontrollierte Entwicklung der Insolvenzen verhindert“. Anforderungen an die Vergabe von KfW-Krediten seien so konzipiert, dass nur solche Unternehmen sich Geld borgen können, die auch vor Beginn der Krise in „gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen agierten“.

Keine Kreditausfälle

Die Volksbank habe bisher keine Kreditausfälle von Geschäftskunden verzeichnet, so Fabig. Das gleiche gilt für die Sparkasse. Wolfgang Reiner berichtet, die Unternehmen hätten wegen der brummenden Konjunktur in den vergangenen Jahren „eine gute Substanz“ aufgebaut, „um eine gewisse Durststrecke durchzustehen“.

Spannend sei, wie sich die Pandemie entwickelt. „Finden wir einen guten Umgang mit der Krise oder kommt mit großer Wucht die zweite Welle?“ stellt Reiner die Gretchenfrage. Zwar helfen die staatlichen Maßnahmen aktuell, die Kosten zu senken. „Unternehmen, die sich schon vor der Krise in schwierigem Fahrwasser bewegt haben, werden es schwerer haben“, prophezeit er und ergänzt: „Wenn die Unterstützungen auslaufen, brauchen wir eine gute konjunkturelle Entwicklung, um Auftrags-und Umsatzlage dieser Unternehmen zu stabilisieren.“

Es gebe aber auch Unternehmen, die an den Märkten profitieren oder ihre Geschäftsmodelle schnell umbauen und so von den aktuellen Trends profitieren. Auch die BW-Bank spricht von „Unternehmen, die ordentlich oder gestärkt aus der Krise kommen werden“, rechnet aber damit, dass es zu „weiteren Ausleseprozessen und einem deutlichen Anstieg der Insolvenzen kommen“ wird.

Volksbank-Sprecher Tilmann Fabig befürchtet ebenso eine wahrscheinliche „Verlagerung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in die Zukunft“, sofern das Geschäftsmodell eines Unternehmens krisenunabhängig nicht mehr funktioniert.

Risikovorsorge

Die Kreditinstitute wappnen sich schon für die Herausforderungen der Zukunft. Die BW-Bank habe bereits zusätzliche Risikovorsorge betrieben.

Die Volksbank verfüge über eine „ausreichende Kapitaldecke und hat schon Vorbereitungsmaßnahmen getroffen, um gut durch eine solche Phase zu kommen“, so Tilmann Fabig. „Wir verfügen über ein erprobtes System zur Risikofrüherkennung“, so Fabig.

Bei der Sparkasse hält man die „Risiken in unserem Kreditportfolio sehr genau im Blick“, so Wolfgang Reiner. Wichtig sei der direkte Kontakt zu den Kunden: „Vor allem in schwierigen Zeiten ist es gut, sich frühzeitig über mögliche Szenarien auszutauschen.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020