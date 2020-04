Deutschlandweit einmaliges Projekt

Auf dem Bettinger Almosenberg soll ein neuartiges Kompetenzzentrum für nachhaltige Mobilität entstehen. Ein Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen will 15 Millionen Euro investieren.

Bettingen. Das Unternehmen Automobilpartner Mitte AG (APM AG) aus Overath (Nordrhein-Westfalen) plant in Bettingen ein neuartiges Projekt: Am Almosenberg will es ein Kompetenzzentrum für nachhaltige Mobilität

...