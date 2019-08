Der Vater schwieg – jetzt spricht die Tochter

Wertheim.Julie Hammel und ihre Tochter Prune wohnen in Südfrankreich. Vor ein paar Tagen wandelten sie in Wertheim auf den Spuren ihrer Vorfahren. Julie ist die Tochter des Wertheimer Lot Hammel, geboren 1938. Gerade einmal zwei Jahre alt wurde Lot unter den 19 Wertheimern, die am 22. Oktober 1940 von den Nazis in das Konzentrationslager Gurs / Rivesaltes nach Südfrankreich verschleppt. Das Kleinkind konnte von französischen Nonnen eines katholischen Frauenklosters aus dem Lager befreit und bis zum Ende des Nazi-Regimes in verschiedenen Familien in Südfrankreich versteckt werden. Stets war sein Koffer mit allem Notwendigen gepackt, so dass er sofort den Ort wechseln konnte. Nach dem Krieg wurde Lot vom französischen Kinderhilfswerk Oeuvre de Secours aux Enfants (OSE) groß gezogen. Er nahm den Namen Claude an. Im Jahr 1978 heiratete er.

Seine Tochter Julie erlebte ihn zeit seines Lebens „traumatisiert“, wie die studierte Psychologin bei ihrem Besuch in Wertheim mitteilte. Neben seinem persönlichen Schicksal hatte er die Ermordung seiner Eltern Leo Hammel (1942 in der Tötungsanstalt Bernburg gestorben) und Hilda (1897 in Dertingen geboren und im September 1942 ins KZ Auschwitz deportiert) zu verkraften. Auch zwei seiner Geschwister Heinz-Josef und Robert Hammel (beide in Kreuzwertheim geboren und im KZ Izbica gestorben)ereilte dieses Schicksal. Den Tod seiner Schwester Ilse-Pauline Hammel (1925 in Wertheim geboren) betrauerte Lot Hammel als vom NS-Regime Ermordete. Er selbst stellte den Antrag auf Todeserklärung, dem das Amtsgericht Wertheim fälschlich 1963 auch statt gab. Ilse-Pauline gelang nämlich 1938 die Emigration in die USA, wo sie eine Familie gründete und 1993 in Kalifornien verstarb. Über all das geschilderte Leid konnte der Vater von Julie Hammel bis zu seinem Tod 2014 nicht sprechen.

Julie erfuhr nur von außen und erst nach dem Tod des Vaters von dieser Familientragödie. Bei Recherchen im Internet stieß sie auf die Erkundungen über die Wertheimer Opfer des NS-Regimes durch Dieter Fauth und nahm mit dem Leiter des Wertheimer Projekts Stolpersteine Kontakt auf.

Während ihres Aufenthalts in Wertheim begaben sie und ihre Tochter Prune sich gemeinsam mit Fauth und dem französisch sprechenden Wertheimer Stadtführer Andreas Weber auf Spurensuche und erkundeten Unterlagen der Familien Hammel und Fleischmann im Stadtarchiv in Bronnbach. Auf dem jüdischen Friedhof besuchten die Gäste das Grab von Julies Urgroßvater Levi Fleischmann (19.01. 1869, Dertingen – 16.03.1931, Wertheim) und vier weitere Gräber von Personen aus der Dertinger Familie Fleischmann, der auch ihre Großmutter Hilda Hammel, geb. Fleischmann, entstammte. Ein Besuch der Gemeinde Dertingen vervollständigte die Erkundung.

Julie Hammel will jetzt ihre Familiengeschichte aufschreiben und in den Schulen in ihrer Heimatregion Südfrankreich erzählen. Dieter Fauth bestärkte sie in diesem Vorhaben. Auch in Deutschland hätten die Betroffenen des NS-Terrors Jahrzehnte lang nicht über ihr Leid sprechen können. Erst ab den 1980er-Jahren konnten einige ehemalige KZ-Gefangene ihren Familien und der Öffentlichkeit ihre Erlebnisse schildern. Heute gibt es in Deutschland eine lebendige Erinnerungskultur. Hätte Lot Hammel in Deutschland gelebt, wäre er vielleicht Teil dieser Bewegung geworden, sind sich Dieter Fauth und Julie Hammel sicher. Vielleicht hätte er nicht bis zu seinem Tod schweigen müssen, so Fauth. Doch jetzt will Tochter Julie an seiner Stelle sprechen.

Fauth bot Julie an, gemeinsame Veranstaltungen in den Schulen in ihrer Heimat durchzuführen. Dabei könnte sie ihre Familiengeschichte erzählen und Fauth anhand von Quellen zur Familie Hammel allgemein über den Nationalsozialismus in Deutschland und speziell in Wertheim berichten sowie über die Erinnerungskultur heute in Deutschland. Es sei ein starkes Symbol der Versöhnung, wenn Julie als Nachfahre der Opfergeneration und Fauth als Nachfahre der Tätergeneration gemeinsam auftreten. Diesen Vorschlag nahm Julie gerne auf. df

