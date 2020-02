Der TSV Bettingen steht weiterhin gut da

Bettingen.Die Mitglieder des TSV Bettingen trafen sich jüngst zu ihrer Jahreshauptversammlung. Mit einer Schweigeminute gedachte man zunächst der verstorbenen Mitglieder Eduard Esch, Helga Klüpfel und Emil Weimer. Im Anschluss folgten die Mitgliederehrungen für langjährige Vereinszugehörigkeit (siehe Info-Kasten).

In seinem Bericht ging der Vorsitzende Edgar Nenner zunächst auf den „Paukenschlag“ bezüglich des Trainingsplatzes „Obere Höh‘“ ein. Die Stadt Wertheim habe das Gelände ohne Vorankündigung an das Unternehmen Warema Renkhoff als Gewerbefläche veräußert. Deswegen stehe dieser Sportplatz dem TSV Bettingen nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolgelösung habe man in Abstimmung mit den weiteren Vereinen des Wertheimer Ostens aus in der Zwischenzeit den Sportplatz in Urphar-Lindelbach gefunden. Da seitens des TSV über die Jahre eine Vielzahl an Investitionen in den Ausbau und Erhalt des Trainingsplatzes „Obere Höh‘“ geflossen seien (unter anderem Flutlichtanlage, Tore, Zäune, Stromversorgung mit Gebäude) befinde man sich noch in einer Abstimmung mit der Stadt Wertheim hinsichtlich einer angemessenen Kompensation, da diese Investitionen im guten Glauben vorgenommen worden seien.

Über den sportlichen Bereich berichtete Nenner, dass die Spielgemeinschaft im Fußball mit dem dem SSV Urphar/Lindelbach problemlos und in guter Harmonie verlaufe. Die Spiele seien gut besucht und ab März würden die Heimspiele wieder in Bettingen ausgetragen.

Bei den Dorfkickers konnte die A-Jugend für die Runde 2018/2019 in der Kreisliga mit einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz abschließen. Leider habe aufgrund Spielermangels keine B-Jugend gemeldet werden können. Für die Runde 2019/2020 waren nicht genügend Spieler vorhanden, deshalb sei eine Kooperation mit Eichel/Kreuzwertheim für die A-, B-, C- und D-Jugend geschlossen worden. Vom TSV Bettingen spielen zurzeit 16 Jungs und Mädchen bei den Dorfkickers Fußball.

Der Sportbetrieb in der Leichtathletikabteilung sei leider ab August 2019 mangels Zulauf eingestellt worden. Beim Volleyball wurde das Osterhasenturnier und die Bettingen Open von Tassilo Ulsamer, Martin Rössler und Birgit Tschöp organisiert. Zumba, Yoga, Pilates, Damen-Gymnastik und das Bogenschießen erhielten einen konstanten Zuspruch. Die Fischerabteilung setzte in 2019 wieder Fische im Aalbach ein, allerdings sei der Ertrag gering gewesen.

Für die Kleinsten wird aktuell ein Mutter-Kind-Turnen, ein Kinderturnen ab der zweiten Klasse und eine Just-for-Fun-Gruppe angeboten, welches den Kindern viel Spaß mache und sehr gut angenommen werde.

Edgar Nenner lobte ausdrücklich bei alle, ob sie nun bei Festen und Veranstaltungen oder Arbeitseinsätze am Sportplatz/Sportheim unterstützt haben. Bei den Veranstaltungen sei die Havana Night wieder ein voller Erfolg gewesen. Trotz der schlechten Witterung, bei der nicht so recht eine karibische Stimmung aufkommen wollte, sei man mit der Teilnehmerzahl zufrieden gewesen. Kilian Beck hatte den Abend wie im Vorjahr organisiert. Dieses Jahr findet die Havana Night am 29. Mai statt.

Gut angekommen sei auch das Oldtimertreffen mit über 180 teilnehmenden Oldtimern und Motorrädern. 2019 seien einige Investitionen getätigt worden, zum Beispiel für die Holzgeländer am Sportheim, ein Sternenzelt und neue Gasgrillgeräte für das Sportheim.

Für 2020 seien weitere Investitionen geplant: neue Türen für das Vereinsheim, ein 2-Achs-Anhänger mit Kippvorrichtung zur Erleichterung der Mäharbeiten, ein Mulchmäher und eine Motorensense. Weiter wird nach einer Lösung für mehr Lagerfläche gesucht.

Bezüglich der gewünschten weiteren Lagerflächen meldete sich Ines Ulsamer-Beck in ihrer Funktion als Ortschaftsrätin zu Wort. Sie führte aus, dass derzeit in Abstimmung mit der Stadt Wertheim nach einer gemeinschaftliche Lösung für ganz Bettingen gesucht werde, da noch weitere Bettinger Vereine nach Lagermöglichkeiten suchen.

Auch standen dieses Jahr wieder Neuwahlen an. Der Vorstand wurde komplett einstimmig für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt. Eine Ausnahme bildete Hans-Jürgen Kraft, der die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden ausfüllte. Ein Nachfolger wurde mit Tobias Beck gefunden und auch einstimmig von den Mitgliedern ins Amt berufen.

Der TSV ist finanziell gut aufgestellt und erwirtschaftete 2019 trotz einiger Investitionen sogar einen Überschuss. Dies belegte der Jahresbericht des Kassiers Kilian Beck. Der Kassenprüfer Roland Rücker lobte die vorbildliche Führung der Kasse und die Mitglieder entlasteten einstimmig die Arbeit des Vorstands.

Schließlich wurde unter „Sonstiges“ noch über einen Vorschlag diskutiert, zuzahlungspflichtige Sparten (wie zum Beispiel Zumba) beim TSV komplett zuzahlungsfrei zu stellen. Nach einem intensiven Meinungsaustausch wurde der Vorschlag abgelehnt. Der Vorstand will in seiner nächsten Sitzung noch einmal darüber beraten.

Abschließend lobte Nenner alle Helfern für für ihren Einsatz Aktuell gehören 457 Mitglieder dem TSV an. tsvb

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020