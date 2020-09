Der neue Strumpf ist aus Chicorée

Möbel aus Popcorn, Shirts aus Holz – vieles ist möglich. Was machbar ist, zeigen die Exponate auf der MS „Wissenschaft“. Das Schiff legte am Mittwoch in Wertheim an.

Wertheim. Noch ist es relativ ruhig an diesem Mittwochmittag. Nur ein paar Interessierte haben sich in den Bauch des Motorschiffs „gewagt“. Darunter war auch Florian Widder aus Kreuzwertheim. Er sei grundsätzlich an den

...