„Der Markt sind die Verbraucher“

Wertheim.Auf Einladung des Ortsverbandes der Wertheimer Grünen referierte im Kulturhaus der Ebenheider Schreinermeister und Wirtschaftsingenieur Klaus Hildenbrand zum Thema „Bodenständige Marktwirtschaft – Eine Chance, Wirtschaft neu zu denken“. In seiner Firma Hilbra entwickelt er verschiedenste Typen von Fensterläden, die er in ganz Europa vertreibt.

In seiner Lehrtätigkeit als Wirtschaftswissenschaftler versucht er gegen den Mainstream der meisten Volkswirtschaftler den Gedanken der Nachhaltigkeit von Produkten und des Wirtschaftens in den Blick zu nehmen. Bei diesem Bestreben arbeitet er mit dem Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie zusammen, das 1990 von Ernst Ulrich von Weizsäcker gegründet worden war und dessen Schwerpunkt auch auf der Erforschung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise liegt.

Hildenbrand ist davon überzeugt, „dass unsere bisher dominierende Wirtschaftsweise zum Kollaps führen wird und deshalb nicht zukunftsfähig ist“. Das zentrale Problem sei, dass der Preis zwar den Markt regele, aber externe ökologische und soziale Kosten nicht abbilde. Er führte aus, dass die Volkswirtschaft von drei Produktionsfaktoren, nämlich Kapital, Arbeit und Boden ausgehe, wobei der klassische Begriff „Boden“ die gesamte Biosphäre, also die Grundlage des Lebens und die Artenvielfalt umfasse. „Boden“ sei nicht vermehrbar im Unterschied zu den beiden anderen Faktoren. Diese Tatsache werde von den Volkswirtschaftlern oft nicht genügend beachtet oder ganz ignoriert.

Hildenbrand ist der Überzeugung, dass das Verhalten der Konsumenten eine Macht darstellt. „Der Markt sind wir“, war sein Plädoyer für den kritischen Konsumenten. Gut leben bedeute aber nicht automatisch viel zu konsumieren. Um den Konsumenten umfassend zu informieren, entwickelte Hildenbrand den „Sustain Coin“, ein Kuchendiagramm, aus dem der Verbraucher leicht alle fünf wesentlichen Aspekte eines Produkts für die Kaufentscheidung ablesen kann. Mit jeweils 25 Prozent werden dabei die Aspekte „Finanzen“, „Soziales“ und „Ökologie“ gewertet, mit 12,5 Prozent „Funktion“ und „Prozess“.

Der Referent erläutertedies am Beispiel der Fensterläden, die er selbst herstellt. Der Aspekt „Finanzen“ stelle das Preis-Leistung-Verhältnis dar, inklusive der Kosten für Wartung und Recycling, „Soziales“ beinhalte die Frage, ob das Produkt insgesamt gesundheitlich unbedenklich sei oder welche Konsequenzen die Rohstoffgewinnung für die einheimische Bevölkerung habe. „Ökologie“ kläre , ob sich das Material am Ende rückstandsfrei abbaue, welche Abfälle und Emissionen insgesamt anfielen und welche ökologischen Kosten während der gesamten Lebensdauer entstünden, „Funktion“ zeige, ob und welche Lasur bei Fensterläden die Dauerhaftigkeit des Holzes beeinflusse, welche Farbpigmente das Holz am dauerhaftesten schützen, „Prozess“ umfasse schließlich auch die Frage, ob es sinnvolle Gebindegrößen der Lasur gibt. Am Ende würden alle fünf Werte in einer Zahl, dem „single score“ zusammengefasst. Dass Hildenbrand mit seinen Vorstellungen nicht allein ist, machte sein Verweis auf die Global Reporting Initiative (GRI) deutlich, die 1997 von den UN begründet wurde und die Richtlinien für die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen aller Größenordnungen entwickelte.

Hildenbrands Vorschlag: In den Begriff des Bruttoinlandsprodukts (BIP) den Aspekt der Umwelt integrieren. In der Diskussion ging es auch um die Fairtrade-Initiativen im Kreis Miltenberg, die auf eine breitere Basis gestellt werden sollten. efeu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019