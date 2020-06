Der Markenverbund wächst weiter

Marktheidenfeld.Im Geschäftsjahr 2019 hat die Marktheidenfelder Warema Group mit ihren zwei Sparten „Sonne & Lebensräume“ sowie „Kunststoff & Engineering“ eine solide Basis geschaffen, um auch in Zukunft ein verlässlicher und starker Partner für ihre Kunden zu sein. Weltweit erzielte sie Umsätze in Höhe von rund 571 Millionen Euro, was eine Steigerung von mehr als zwölf Prozent bedeutet. Ein wichtiger Bestandteil sei hierbei die Stärkung der Marktpräsenz gewesen. Mit der Übernahme des polnischen Sonnenschutzherstellers Anwis zielt die Warema Group auf eine Steigerung der Marktposition in Osteuropa.

Durch diese Erweiterung umfasst die Warema Group in der Sparte „Sonne & Lebensräume“ nun neben der Kernmarke Warema vier weitere Marken: Caravita, Exterra, Wings Professional und Anwis.

Neben der Erweiterung des Markenverbunds entstehen auch nahe dem Firmensitz neue Räumlichkeiten. In Wertheim-Bettingen wurde der Grundstein gelegt für einen neuen Showroom sowie für ein neues Produktions- und Logistikzentrum am Hymerring mit insgesamt über 300 neuen Arbeitsplätzen.

Die neuen Standorte sind die Reaktion auf den zusätzlichen Bedarf an Produktionsflächen und tragen der Kapazitätserweiterung Rechnung. Zudem ist die Verlegung der Logistik nach Wertheim durch die direkte Autobahnanbindung und gleichzeitige Nähe zum Firmensitz strategisch sinnvoll und sorgt für optimierte Lieferzeiten. Mit dem Showroom erfolgt darüber hinaus eine endkundenorientierte Präsentation der anspruchsvollen Sonnenschutzlösungen sowie der innovativen Produkte im Bereich Outdoor Living.

Mit den neuen Standorten setze die Warema Group ihre Strategie, die Arbeitsprozesse konsequent zu optimieren und neue Arbeitsmethoden mutig auszuprobieren, weiter um. Auch der bereits 2019 bezogene Standort am Dillberg bei Marktheidenfeld ist geprägt von agilem Arbeiten und innovativen Raumkonzepten. So entstehe nicht nur Platz zum Arbeiten, sondern auch Freiraum zum Denken – ideale Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Produkte und Lösungen, mit denen die Warema Group noch schneller auf neue Trends, Branchenentwicklungen und Kundenwünsche reagieren kann. Vorstandsvorsitzende Angelique Renkhoff-Mücke betont hierbei: „Auch wenn die aktuellen Ereignisse rund um die Corona-Pandemie tiefgreifende Auswirkungen auf das private und wirtschaftliche Leben haben und die Warema Group ebenfalls damit konfrontiert ist: Die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre sowie die solide finanzielle Situation und nachhaltige Ausrichtung unseres Unternehmens lassen uns auch im Geschäftsjahr 2020 positiv in die Zukunft blicken.” war

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020