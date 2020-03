Der kurmainzische Landsturm

Ein Holzschnitt zeigt den kurmainzischen Landsturm. © Archivverbund/Ines Otschik

Bronnbach.„Der Einsatz des Kurmainzer Landsturms aus dem Südspessart gegen die französischen Revolutionstruppen“, so lautet das Thema eines Vortrags von Dr. Alexander Reis am Dienstag, 3. März, um 19.30 Uhr, im Archivverbund.

Im Jahr 1799 wurde in Stadtprozelten ein Plakat aufgehängt, das die Verteidiger des Vaterlands rühmt. Gemeint waren die Mitglieder des Landsturms, eine schlecht ausgerüstete Miliz. Sie wurden rasch ausgehoben, um das reguläre Kurmainzer Militär gegen die Truppen Frankreichs im Zweiten Koalitionskrieg zu unterstützen. Aufstellung und Einsatz des Landsturms können mit den erhaltenen Unterlagen nachvollzogen werden.

Nach dem Studium der Provinzialrömischen Archäologie, Vor- und Frühgeschichte und Alten Geschichte in Freiburg, Frankfurt, Durham (England) und Mainz promovierte Alexander Reis an der Universität Frankfurt. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter in Museen, Grabungsleiter für das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege und Leiter des Stadtarchivs Stadtprozelten. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt Gemeinsame Normdatei für Kulturdaten am Landesarchiv Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung findet im Vortragssaal des Archivverbunds Main-Tauber in Bronnbach, im oberen Wirtschaftshof hinter der Klosterkirche, statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag klingt wie üblich mit einem Umtrunk sowie der Einladung zum persönlichen Gespräch mit dem Referenten und untereinander aus. av

