Der Jugendarbeit wird Rechnung getragen

Wertheim.Jeder sporttreibende Verein erhält von der Kommune eine Regelzuweisung, so auch in Wertheim. Diese Zuweisungen basieren auf den festgelegten Sportförderrichtlinien. In Wertheim wurden diese das letzte Mal 2014 überarbeitet und beschlossen und sollen in Kürze wieder „kritisch überprüft werden“, wie Uwe Schlör-Kempf, zuständig bei der Stadtverwaltung für Kinder, Jugend, Sport und Vereine, bekannt gab.

Zählte die Stadt im Jahr 2015 insgesamt 38 Sportvereine mit 11 486 Mitgliedern, so sind es im vergangenen Jahr 39 Vereine mit 11 656 Mitgliedern. Deutlich gesunken ist dabei die Mitgliederzahl der Jugendlichen von 3065 auf 2878. Deren Anzahl ist neben dem Vorhandensein von Geräten, Duschräumen, Jugendmannschaften oder einem zweiten Trainingsplatz einer der entscheidenden Werte für die Errechnung der Regelzuweisung. Mit dem Absinken der Anzahl der Jugendlichen sank dementsprechend auch die Gesamtsumme der Zuwendungen von 102 132 Euro im Jahr 2015 auf 98 672 Euro im Jahr 2019.

Die größte Zuwendung erhielt der FC Wertheim-Eichel mit 10 000 Euro. Von seinen 706 Mitgliedern sind 283 Jugendliche. Mit 1640 Mitgliedern und 479 Jugendlichen liegt der Turnverein Wertheim in beiden Kategorien auf Platz eins und erhält entsprechend der Richtlinien 5540 Euro an Zuwendungen. Aber es gibt auch Vereine, die keine Jugendlichen in ihrer Statistik führen, wie beispielsweise die Bewegungs- und Rehasportgemeinschaft Wertheim oder der Sportclub Grünenwört.

Für die Überarbeitung der Sportförderrichtlinien regte Ratsmitglied Axel Wältz an, auch die Anzahl qualifizierter Übungsleiter einfließen zu lassen. Größter bezuschusster Posten sind übrigens mit 11 712 Euro die vorhanden Anlagen und Geräte in den 39 Vereinen.

