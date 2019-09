Der Herbst: „Bunt sind schon die Wälder“

Lohr.Wer kennt diese Zeilen nicht, die den Herbst so bildlich beschreiben: „Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder, und der Herbst beginnt. Rote Blätter fallen,...“

Die Sommerferien gehen zu Ende, ein neues Schuljahr fängt an, für die ABC-Schützen beginnt der „Ernst des Lebens“. Die Schultüte ist gefüllt mit Gebrauchsgegenständen wie Griffel, Stifte, Spitzer oder Schwämmchen, weniger mit Süßigkeiten. In der Landwirtschaft erreicht das Jahr seinen Höhepunkt mit der Ernte und dem Erntedankfest. So zeigen Darstellungen in Büchern, Heften, auf Spielzeug oder auf Glasstreifen für die Laterna Magica immer wieder Szenen von Apfelernte, Traubenlese und mehr.

In der Freizeit lassen die Kinder Drachen steigen, basteln mit Nüssen und Blättern und bei schlechtem Wetter werden Baukästen, Brett- und Rätselspiele hervorgeholt. Dies und vieles mehr zeigt das Lohrer Schulmuseum im dritten Teil seiner Sonderausstellung unter dem Titel „Herbst“. Das Lohrer Schulmuseum im Ortsteil Sendelbach ist von Mittwoch bis Sonntag und an allen gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14 bis 16 Uhr geöffnet. pm

