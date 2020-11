Der Brückenschlag vom Foto zum Ton

Wertheim.Der Lockdown hat nicht nur eingebremst, sondern bei manchen auch besondere Energie zu neuen Projekten freigesetzt. So etwa beim Wertheimer Künstler und Kunsthistoriker Marc Peschke.

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr hat Peschke sein analoges Homecording-4-Spur-Kassettengerät aus den 80erJahren herausgenommen, um sich damit nach vielen Jahren Pause in diesem Bereich wieder der Musik zuzuwenden. Entstanden ist das Projekt „Maschera“, an dem er derzeit mit Videokünstlern aus ganz Deutschland arbeitet.

Grundlage bildet die Fotoserie „Maschera“, die als Serie von Schwarz-Weiß-Negativen vor einigen Jahren in Italien entstanden ist, als Umdeutung des Original-Positivs. „Diese fotografischen Masken verhüllen in gleichem Maße, wie sie etwas bloßlegen“, so der Künstler.

Zu Beginn der Corona-Pandemie nahm Peschke dann diesen aktuell so passenden Titel wieder auf, um das Musikprojekt zu starten. Er nutzte die durch wegfallende Aufträge frei gewordene Zeit, um das Projekt zu starten, das von dieser ungewöhnliche Zeit erzählt und in Zukunft daran erinnern soll. Die expressiven Tracks, die dabei entstanden; meist innerhalb weniger Stunden, kann man auf Peschkes Youtube-Kanal hören. Am 21. April ging das erste Stück online. Inzwischen sind es schon 40. Irgendwann sollte dann der visuelle Aspekt dazukommen. Peschke schaltete eine Anzeige und bat befreundete Videokünstler und Videografen, zu jeweils einem von ihnen gewählten Maschera-Stück ein Video zu erstellen. Diese Videos erscheinen unterdessen monatlich. Den Anfang machte Henrik Eichmann aus Wiesbaden. Dann folgte Elisabeth Peukert aus der Oberpfalz. Im Monat Dezember wird Christian Kantuzer aus Köln sein Video fertigstellen.

Es meldeten sich immer mehr Künstler – und melden sich immer noch, denn das Projekt ist nicht abgeschlossen. Weiter werden monatlich künstlerische Musikvideos auf Youtube, auf Peschkes Facebook-Seite und durch seinen Newsletter veröffentlicht. Auch beim Radio hat der Künstler mit diesem Projekt Interesse geweckt: Die Stücke liefen bereits auf einigen Sendern, beispielsweise beim Hamburger Internet-Radio ByteFM.

Doch zunächst zu den musikalischen Aufnahmen: Neben dem erwähnten Aufnahmegerät kommen hier zwei „fast schon historische“ Casio-Keyboards zum Einsatz, ein E-Gitarre, Bass und ein Gitarren-Multieffektgerät, das unter anderem zur Bearbeitung des Gesangs dient. Derzeit befinde sich das Projekt in Phase zwei, so der Künstler. Phase eins war die Aufnahme der Musik, Phase zwei die Erstellung der Videos durch die Künstler. In Phase drei soll das Projekt auch als Ausstellung präsentiert werden.

Auch wenn Peschke in der Kunst weniger an Botschaften interessiert ist, möchte er mit dem Projekt doch etwas vermitteln: Einfach mal loslegen und schauen, was so geht, sagt er, sei oft der richtige Weg, Dinge zum Laufen zu bringen. Dabei hoffe er immer, dass seine Werke und Ideen durch ihre Originalität überzeugen.

Neben seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit ist Peschke derzeit mit seinen Aufgaben als Kunsthistoriker und Kulturjournalist beschäftigt.

Neben Texten für Agenturen, Zeitungen und Magazine verfasst er im Moment vermehrt Katalogtexte für verschiedene Künstler. Für den Blog der Deichtorhallen Hamburg beschäftigt er sich außerdem mit der Thematik „Armut in der Fotografie“.

Seine eigenen Werke aus der Serie „The Cubes“ werden gerade in der Gallery040 in Hamburg ausgestellt.

