„Denkmalamt wird unvollständig zitiert“

In dem Bericht vom Donnerstag, 24. September, in den Fränkischen Nachrichten zu den Plänen über den möglichen Abriss des Förtschhauses wird das Denkmalamt unvollständig zitiert. Dieses verneint zwar einen Denkmalwert wegen der zahlreichen Umbauten. Erklärt aber gleichzeitig: „Ungeachtet davon ist die Baugruppe ein erhaltenswerter Bestandteil für die Gesamtanlage Wertheim.“

Dieser wichtige Satz fehlt in dem Bericht. Das Ensemble in der Friedleinsgasse wird also nicht in den erlauchten Kreis der Denkmäler aufgenommen, gilt aber als „erhaltenswert“. Dies irritiert den denkmalrechtlichen Laien bezüglich der Konsequenzen Abrissbirne oder nicht. Mit der Einstufung „erhaltenswert“, die rechtlich nicht eindeutig definiert ist, geht die Entscheidungskompetenz nach der „Stiftung Baukulturerbe“ auf das städtische Bauordnungsamt über.

Dieses entscheidet nach den Kriterien strukturtypisch, stadtbildprägend, geschichtlich bedeutend, Alter und Gestaltung, ob das Gebäude erhalten werden soll.

Das Bauamt kann das Gebäude als erhaltenswert einstufen, wenn auch nur eines (!) der genannten Kriterien dafür spricht ( Informationen unter www.stiftung-baukulturerbe.de). Das Landesdenkmalamt hält sich also mit der Festlegung „erhaltenswert“ aus der Entscheidung heraus und überlässt sie der örtlichen Verwaltung. In ihrem Feld liegt jetzt der Ball. Sie entscheidet nun allein, wie ernst ihr die Verpflichtung aus der Altstadtsatzung ist, „dieses wertvolle Kulturerbe (die Altstadt Wertheims) zu pflegen und zu bewahren“.

Samstag, 26.09.2020