Dekan Hayo Büsing verlässt Wertheim

Wertheim.Hayo Büsing, Dekan des Evangelischen Kirchenbezirks Wertheim, verlässt die Main-Tauber-Stadt. Auf Vorschlag des Landesbischofs habe ihn am Mittwoch der Landeskirchenrat auf die Stelle eines Theologen im Diakonischen Werk Baden berufen, um die Zusammenarbeit von Kirchengemeinden und diakonischen Einrichtungen insbesondere in ländlichen Räumen zu fördern. Die Aufgabe werde er ab 1. Oktober wahrnehmen.

Daher habe er mit Wirkung Ende September seinen Verzicht auf das Dekanats- und Gemeindepfarramt in Wertheim erklärt, heißt es in einer persönlichen Erklärung. Er sei dankbar für die vielfältigen Formen der Zusammenarbeit in über 20 Jahren im Kirchenbezirk Wertheim, in der Kirchengemeinde Wertheim und insbesondere in der Emmausgemeinde. Zugleich freue er sich auf die neue Aufgabe.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019