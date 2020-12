„Das wird uns auf die Füße fallen“

Wertheim.Bei der Sitzung des Finanzausschusses kritisierte Johann Vogeltanz (Freie Bürger) CDU- und SPD-Fraktion für das Ablehnen der Erhöhung der Kita-Gebühren und begründete damit sein Abstimmungsverhalten bei den Änderungsvorschlägen (siehe Bericht links).

Aufwand enorm gestiegen

Das „flächendeckende Netz an Kindergärten mit exzellenten Fachkräften und weitreichenden Öffnungszeiten“ erlaube arbeitenden Eltern, ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen und Einkommen zu erzielen. Eltern, die keine oder wenig Steuern zahlen, könnten den städtischen Familienpass in Anspruch nehmen. „Diese Familienfreundlichkeit kostet Geld“, so Vogeltanz.

Der finanzielle Aufwand sei für die Stadt binnen drei Jahren um eine Million auf knapp drei Millionen Euro gestiegen. Der Anteil der Elternbeiträge an den Betriebskosten dagegen sei von zwölf auf sechs Prozent gesunken, weil Erhöhungen in der Vergangenheit nicht umgesetzt wurden. Die Begründungen von CDU und SPD für die Ablehnung der Erhöhungen seien „nicht stichhaltig“ – zumal das Kindergeld 2021 um 15 Euro pro Kind erhöht werde.

In Bayern günstiger

Er befürchte, die Nichtanhebung werde „uns auf die Füße fallen, wenn wir den Kindergarten Kembach bauen“.

Die Verwaltung habe zurecht darauf hingewiesen, dass das Regierungspräsidium den geringen Eigenanteil bemängeln werde, wenn die Stadt Fördergelder beantrage.

Stefan Kempf (Bürgerliste) schloss sich der Kritk an. Brigitte Kohout (SPD) wiedersprach und verwies auf die Situation im bayerischen Kreuzwertheim. Dort seien die Gebühren „wesentlich günstiger“. Frank Schumann (FDP) meinte, der Freistaat sei bei der Förderung wesentlich großzügiger und warf CDU sowie SPD vor, Wahlkampf zu betreiben. Birgit Väth (Grüne) gab zu erkennen, ihr sei die Planbarkeit für Eltern wichtiger als die Gebühren.

