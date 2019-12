Das Thema: „Klassisches mal anders!“

Marktheidenfeld.„Musikforum“ heißt die Kulturreihe für Marktheidenfeld, die seit 2019 in Kooperation der Stadt mit dem örtlichen Balthasar Neumann-Gymnasium (BNG) stattfindet.

Für die erste Veranstaltung des neuen Jahres am Mittwoch, den 5. Februar, in der Bibliothek des BNG wird es mit dem Duo „Les Philous“ klassisch.

Und gleichzeitig anders

Luise Königshausen am Klavier und Akkordeon sowie Christine Heim am Saxofon lassen ihre Zuhörer klassische Musik neu erleben und entführen das Publikum mit Brillanz, Leidenschaft und Humor in mitreißende Klangwelten.

Mehr Informationen zu „Les Philous“ gibt es unter www.les-philous.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.12.2019