Das Motto: „Was zählt“

Triefenstein.Nach der durch Corona bedingten Pause laden die Christusträger kurzfristig zu einem Konzert am 11. Juli, 20 Uhr, in den großen Innenhof des Klosters Triefenstein ein.

Unter der Überschrift „Was zählt“ wird der Triefensteiner Liedermacher Christoph Zehendner mit einer eigens zusammengestellten kleinen Band Songs aus eigener Feder präsentieren.

„Seit ein paar Tagen ist es in Franken erlaubt, Veranstaltungen im Freien mit bis zu 200 Besuchern anzubieten“, erklärt der Prior der Christusträger-Bruderschaft, Bruder Christian Hauter. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach den langen Wochen der Auszeit seit einigen Tagen wieder Gäste im Kloster aufnehmen und jetzt auch unsere Nachbarn in der Region einladen können. Selbstverständlich halten wir bei diesem Konzert alle Vorschriften der Behörden ein.“

Die für das Konzert gültigen verhaltensregeln sind auf der Homepage nachzulesen unter https://www.christustraeger-bruderschaft.org/aktuell/termine. An dieser Stelle wird auch bekanntgegeben, falls das Konzert wegen schlechten Wetters kurzfristig ausfallen müsste.

Der Eintritt zum Konzert in Triefenstein ist frei. Musikfreunde können sich ab sofort für dieses Konzert anmelden, per Mail an konzert@christustraeger.org. In der Mail müssen Name und Telefonnummer des Anmelders und die Zahl der Personen, die zum Konzert kommen wollen, angegeben sein. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.07.2020