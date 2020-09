„Das Maximum, was in dieser Zeit geht“

Ein Jahr ohne MichaelisMesse? In Wertheim ist dies nur schwer vorstellbar. Jetzt haben sich mehrere Schausteller zusammengetan und sorgen ab Donnerstag zumindest für einen kleinen Ersatz.

Wertheim. Den Termin für die Michaelis-Messe rund um den 3. Oktober braucht sich in Wertheim niemand mehr in den Kalender schreiben. Er ist sowieso gesetzt. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Und so

