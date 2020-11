„Das knappe Rennen hinterlässt einen faden Beigeschmack“

Wertheim.Zwar stand am Freitagabend das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA noch nicht endgültig fest. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit wird Joe Biden den Amtsinhaber Donald Trump ablösen. Die Fränkischen Nachrichten haben bei zwei Wertheimern und einem Steinbacher, die in den Vereinigten Staaten leben, nachgefragt, wie sie die Situation einschätzen.

Ellen Rauchhaus (48): Die Touristik-Expertin ist gerade mit ihrer Familie von Chicago nach Minnesota gezogen und meint: „Ich bin traurig, wie viele Leute trotz allem Trump gewählt haben. Aber jetzt, nachdem so gut wie feststeht, dass dieses Kapitel bald endet, ist es okay.“ Sie habe gehofft, dass das Ergebnis deutlicher ausfällt.

Offensichtlich hätten viele US-Amerikaner über die Eskapaden des Präsidenten hinweggesehen, weil sie sich von der Verbesserung der wirtschaftlichen Lage haben blenden lassen. „Es sind tatsächlich jede Menge Jobs entstanden und die Menschen hatten mehr Geld in der Tasche, auch weil sie weniger Steuern zahlen mussten. Da war der Charakter Trumps eine Nebenrolle“, sagt sie.

Auch die negativen Aspekte des Handelskriegs wie Zölle, die Importwaren verteuerten, hätten die Menschen in Kauf genommen. Joe Biden habe davon profitiert, dass viele junge Leute gewählt haben – im Gegensatz zum Urnengang vor vier Jahren.

Biden sei in der Lage, die aufgetretenen Gräben einigermaßen zuzuschütten. „Als moderater Demokrat kann er das schaffen“, sagt Ellen Rauchhaus. „Wir brauchen jetzt jemanden, der die Gesellschaft eint, aber ob Biden das komplett hinbekommt, bezweifle ich auch.“ Zudem würden ihm die Republikaner künftig Steine in den Weg legen. „Es wird schwierig“, prognostiziert Ellen Rauchhaus.

Christian Michel (52): Der Immobilienentwickler stammt aus Steinbach und lebt seit mehr als 20 Jahren in New York City. „Ich bin überrascht, dass die Wahlforscher so arg danebenlagen“, sagt er. „Nach vier Jahren Trump hätten die Leute doch wissen müssen, was für ein Mensch er ist. Die Wahl war eigentlich eine hervorragende Möglichkeit, sich vor der Welt zu rehabilitieren.“ Das knappe Ergebnis hinterlasse in seiner multikulturellen Familie einen faden Beigeschmack. Auf der anderen Seite habe er wegen der verbreiteten Perspektivlosigkeit vieler Menschen vor allem in ländlichen Gebieten „ein gewisses Maß an Verständnis für die Protestwähler“.

Ob Joe Biden die Wunden in der US-amerikanischen Gesellschaft heilen kann, bezweifelt er. Die ländliche, weiße Gesellschaft fühle sich und ihre Lebensweise bedroht. Seine neue Heimat New York sei ohnehin eine andere Welt. „Trump hat die Stadt gegen sich selbst geeint“, sagt er. In den ländlichen Gebieten gebe es keine gesellschaftliche Mitte, weder wirtschaftlich noch kulturell.

Klaus Brettschneider (53): Der IT-Berater führt eigentlich zusammen mit seiner Frau Sabine ein Nomadenleben. Nachdem die drei Kinder aus dem Haus sind, haben sie sich ein Wohnmobil zugelegt und arbeiten beide im mobilen Home-Office. Wegen der Pandemie machen sie aber derzeit länger bei einer Verwandten in Texas Station.

Auf dem Weg von North Carolina dorthin waren sie auf Nebenstraßen unterwegs und haben das Land in all seinen Gegensätzen kennengelernt: „Man fährt durch Gebiete, wo man sich fragt, von was die Leute leben. Es ist schockierend.“ Es herrschten teilweise Zustände wie in der Dritten Welt. „Da muss man sich nicht wundern, wenn es Protestwähler gibt, auch wenn es im Grunde gegen ihre eigenen Interessen geht.“

Die Spannbreite sei viel größer als in Deutschland. „Die USA sind ohnehin in allem extrem“, meint er. Ob es um Armut und Reichtum gehe, oder um politische Standpunkte. Mit Joe Biden werde es sicherlich besser in den kommenden Jahren, „aber es wird lange dauern, eine Mitte zu finden, die in der Lage ist, das Land zu führen.“

