Das darf niemals wieder geschehen

Wenkheim.Einen interessanten Abend erlebten die Besucher bei der Eröffnung der Ausstellung „Vergissmeinnicht“ in der ehemaligen Synagoge in Wenkheim. Studiendirektor Daniel Heß vom Friedrich-Rückert-Gymnasium in Ebern/Unterfranken erläuterte die Entstehung und Entwicklung der Schau.

Die Ausstellung „Vergissmeinnicht“ wurde im Rahmen eines P-Seminars von Schülern des Friedrich-Rückert-Gymnasiums Ebern erstellt. Unter der Leitung von Daniel Heß und betreut von der Historikerin Cordula Kappner erarbeiteten die 16 Gymnasiasten ein Konzept, das sie in Form von 24 Plakaten umsetzten.

Vor dem Vergessen bewahren

Im Mittelpunkt der Schau stehen die Schicksale jüdischer Kinder in den Haßbergen während des Nationalsozialismus. Ihre Lebenswege sind es, welche die Seminarteilnehmer vor dem Vergessen bewahren wollen.

„Vergissmeinnicht“ kann sowohl in der Druckversion als auch als Download kostenlos bezogen werden. Die Ausstellung sei bestens für die Darstellung an Schulen geeignet, betonten die Verantwortlichen.

Die Dokumente, Zeitzeugnisse und historischen Unterlagen geben eindrucksvoll Einzelschicksale, aber auch historische Zusammenhänge wieder. Dazu gibt es eine große Anzahl von Fotos.

In mehreren Sprachen verfügbar

Inzwischen ist die Ausstellung in englischer, portugiesischer und hebräischer Sprache verfügbar. An der Ostküste der USA wird sie in Schulen und Seminaren gezeigt und ist auf längere Zeit ausgebucht. Gleiches gilt in Portugal. Dort wurde die Schau zuerst in Lissabon präsentiert. In Israel war das Interesse an der ersten Präsentation in diesem Land sehr groß. Auch dort liegen weitere Buchungen vor.

Daniel Heß erzählte, wie Schüler, nachdem die die Schicksale der Kinder gehört hatten, plötzlich sehr an diesen interessiert gewesen seien. Auch habe sich ihr Bild von den historischen Ereignissen völlig geändert.

Zuvor sei ihnen ihm Unterricht die deutsche Geschichte der jüngeren Vergangenheit gleichgültig gewesen. Die Aussage „Es ist geschehen und kann wieder geschehen“ habe ihre Denkweise verändert, so Daniel Heß.

Farblich gegliedert

Die farbliche Gliederung der Ausstellungstafeln in Blau, Rot und Grün hilft dem Betrachter bei der Einordnung der Inhalte. Blau gibt historische Zusammenhänge wieder, Rot steht für getötete Kinder und Grün zeigt, wo Mädchen und Jungen überlebt haben. rei

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019