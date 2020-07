Das Dancecamp findet statt

Main–Spessart-Kreis.Das Dancecamp wird seit fast 20 Jahren im Schulzentrum Arnstein abgehalten. In der ganzen Region steht dieses mehrtägige Tanz-Event bei den Jugendlichen fest im Kalender. Doch in diesem Jahr ist einiges anders. Trotz der Corona-Pandemie veranstaltet die kommunale Jugendarbeit des Landkreises Main-Spessart dieses Dancecamp, allerdings in deutlich veränderter Form.

In der Woche vom 27. bis 31. Juli werden fünf Online-YouTube Workshop-Videos an fünf Tagen zu fünf unterschiedlichen Tanzstilen bereitgestellt: Female Hip Hop, Breakdance, Kids-Dance, Hip-Hop und Contemporary.

Jeder Workshop wird von einem professionellen Coach gestaltet. Die Kinder und Jugendlichen können die Lehrvideos kostenfrei jederzeit über YouTube aufrufen und die jeweilige Choreografie einstudieren. Anschliesend können die Dancecamp-Teilnehmer ihre gelernte Choreografie filmen und über einen Kanal (Cloud) dem Dancecamp -Arnstein zusenden. Eine Jury beurteilt die Tanzvideos und wählt pro Workshop die besten Tänzer aus.

Die jeweiligen Gewinner werden zu einem Präsenztermin mit ihrem Coach eingeladen. Professionelle Videografen erstellen bei einer gemeinsamen Performance einen Videoclip mit dem Sieger. Die Video-Ergebnisse werden anschliessend über die Sozialen Medien geteilt.

Infos gibt es bei Bernhard Metz unter Telefon 09353/7931510, die Online-Anmeldung ist unter: https://www.main-spessart.de/anmeldung-freizeiten im Internet abrufbar. lra

