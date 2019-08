Das beliebte Westernfest in Nassig startete am Freitagnachmittag

Nassig.Zwei Jahre lang ähnelte Nassig Forest einer Geisterstadt. Das ist jetzt vorbei. Am Freitag Nachmittag hat das 26. Westernfest begonnen und am Eröffnungstag war das Wetter so, wie es sich die Organisatoren für das gesamte Wochenende wünschen: sonnig, aber nicht zu heiß und trocken. Wobei sich die Fans wahrscheinlich auch von Regengüssen nicht hätten aufhalten lassen. Schon vor Tagen wurden die ersten Paddocks bezogen, füllte sich der Campingplatz, wurde der Wilde Westen wiederbelebt. Es zeigt sich sehr schnell, dass er von seiner Anziehungskraft nichts verloren hat. Die Besucher strömten in Scharen, auch sie offensichtlich „ausgehungert“ nach einem Jahr unfreiwilliger Pause. Ein Wermutstropfen war das Fehlen der Falknerei Columbarius, so dass die Pferdefreiheitsshow Ellen Heinrath erster Programmpunkt war. Aber spätestens, als die Skyline Riders im Festzelt loslegten, war in Nassig Forest alles gut. Heute, Samstag, und morgen, Sonntag, warten viele Attraktionen auf die Besucher. ek/Bild: Kellner

