Damit es in den Gärten der Region summt und brummt

Wertheim.Zu einem kostenfreien Vortrag mit dem Titel „Blühende Gärten – naturnahes Gärtnern leicht gemacht!“ laden der Naturschutzbund (Nabu) Wertheim und der OGV Sachsenhausen am Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in die Mensa der Comenius Realschule nach Bestenheid ein.

Was „naturnah“ überhaupt bedeutet, wie mehr Schmetterlinge und Vögel den Weg in den eigenen Garten finden, auf welche Pflanzen und Beeren sie fliegen und was beim Anlegen einer Blumenwiese zu beachten ist – diese und weitere Fragen beantwortet Referentin Angelika Bonin-Schmidt bei dem Vortrag anschaulich und praxisnah. „Dass das Insektensterben traurige Realität ist, dürfte mittlerweile bekannt sein. Jetzt fragt man sich doch: was kann ich denn persönlich dafür tun, damit es wieder mehr Erdhummeln oder Rotkehlchen in unseren Gärten gibt? Auf diese Frage wollen wir eine Antwort geben“, sagen Eckehardt Ebert und Tarek Nasser vom NABU Wertheim. Bernd Weigand vom OGV Sachsenhausen ergänzt: „Naturnahes Gärtnern ist dabei ein wichtiger Baustein für mehr Artenvielfalt vor unserer Haustür.“

Der Vortrag wird im Rahmen des Projekts „Blühende Gärten – damit es summt und brummt!“ vom Nabu Baden-Württemberg kostenfrei angeboten und vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg gefördert. In der Pause und im Anschluss haben Besucher die Gelegenheit, sich persönlich zu informieren, sowie sich am Essens- und Getränkestand zu stärken. nabu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020