Damen glänzen mit Kantersieg

Mit einem 6:0-Kantersieg beim TC Rot-Weiss Lohr in der Kreisklasse 3 beendete das Tennis-Damen-Team des TSV Kreuzwertheim um Mannschaftsführerin Rebecca Scheiber die Saison 2019. Die völlig überforderten Gastgeberinnen überließen in den Einzeln Luisa Enders, Rebecca Scheiber, Melanie Weis und Lisa Gebhardt die Oberhand.

Souveräne Vorstellung

Kein „Kreuzemer Mädel“ gab mehr als maximal drei Spiele pro Match ab. Die Vorstellung war mehr als souverän. Die abschließenden Doppel waren ebenso eindeutig und überlegen. Hier siegten Enders/Weis und Scheiber/Gebhard noch etwas überlegener. Alles in allem eine super Saison für das Damen-Team. Der hervorragende dritten Tabellenplatz spiegelt hier den super Saisonverlauf wieder. Lediglich ein Punkt fehlte zur Meisterschaft.

Leider mussten die Damen 40 eine etwas unglückliche 2:4 Niederlage, ebenfalls in der Kreisklasse 3, gegen den TC Neubrunn hinnehmen. Nach Informationen der Mannschaftsführerin Silvia Lutz wäre ein Unentschieden verdient gewesen, welches am Ende einen Tabellenplatz besser bedeutet hätte. Nun schließt man punktgleich mit der DJK Karbach auf dem vierten Platz die Runde ab. Gegen Neubrunn punktete Jutta Wondollek im Einzel. Das Doppel Sonja Rempt/Anja Dosch gewann deutlich und mit viel Erfahrung das „Einser“. Hart umkämpft und äußerst knapp ging dann aber leider das zweite Doppel an die Gäste.

Ebenfalls in der Kreisklasse 3 hatten die Herren 30/2 ihren letzten Spieltag. Hier musste man jedoch eine deutliche 0:6-Niederlage gegen die DJK Leidersbach einstecken. Leider hatte die Truppe um Mannschaftsführer Alex Scheiber in diesem Jahr mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Es mussten ständig Wechsel und Umbesetzungen stattfinden, so dass man nie richtig in die Saison kam. Das Team schloss auf dem vierten Tabellenplatz, etwas unter Wert, die Saison ab.

Mit blauem Auge davongekommen

Mit einem blauen Auge kamen die Herren 50 in der Bezirksklasse 2 davon. Nach der wahnwitzigen Ausgangslage vor dem letzten Spieltag wären alle Möglichkeiten, angefangen von Meisterschaft bis hin zum direkten Abstieg, möglich gewesen. Man musste zwar bei der SG Hettstadt, wenn auch etwas unter Wert, eine auf dem Papier deutliche 2:7-Niederlage hinnehmen.

Jedoch waren alle Spiele äußerst knapp in den Einzel. Hier kam dann auch das Match-Tie-Break-Pech bei zwei Partien dazu. Den einzigen Einzelpunkt errang dann Falk Boost in gewohnter Manier.

Das Doppel Herms/Boost gewann dann abschließend noch einen Doppelpunkt, welcher letztendlich nicht mehr entscheidend war, da man das Ergebnis aus Waldbüttelbrunn erfuhr. Das Anfang der Saison ausgegebene Ziel „Nicht-Abstieg“ war mit einem dritten Tabellenplatz erreicht.

Saisonabschluss

Am Wochenende treffen zum Saisonabschluss noch die Herren 55 am Samstag um 14 Uhr auf den TV Kirchzell.

Die 1. Herren fighten am Sonntag ab 10 Uhr gegen den Abstieg aus der Bezirksklasse 1 gegen den schon feststehenden Meister vom TC Schönbusch Aschaffenburg. Das Herren-Team hofft auf viele Fans zur Unterstützung für das entscheidende Match gegen Aschaffenburg. Hier wird mit Sicherheit absolut toller Tennissport gezeigt. tsv

