„Damals war e Stund’ net so schnell um“

Einen besonderen Abend mit musikalischem österreichischem Charme erlebten über 700 Zuschauer am Sonntag im Burggraben von Wertheims Wahrzeichen.

Wertheim. Der österreichische Liedermacher und Rock- und Popsänger Wolfgang Ambros begeisterte mit seiner kleinen Band, bestehend aus Günter Dzikowski (Keyboard und Ziehharmonika) und Roland Vogl (Gitarre) das Publikum. Ambros gilt als einer der bedeutendsten österreichischen Musiker der Gegenwart und Mitbegründer des „Austropop“. Seine musikalische Karriere begann bereits mit 19 Jahren im Jahr 1971. Ausgezeichnet wurde er 2002 mit dem goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien und 2015 mit dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Dazu kamen viele erste Plätze bei unterschiedlichen Hitparaden. Lieder und Geschichten trug Ambros in seinem sympathischen österreichischen Dialekt vor.

Das Publikum kannte viele seiner Lieder bereits aus der eigenen Jugendzeit. Am Abend unternahm er mit ihnen einen musikalischen Rückblick. So sollte, nach Ambros Worten, das erste Lied des Konzerts das Motto des Abends präsentieren. „Damals war e Std noch net so schnell um“, berichtete er darin über die Wahrnehmung der Zeit. Er erinnerte sich im Lied an die guten alten Tage, denn schließlich sei alles nur eine Frage der Zeit. Für dieses, wie für alle anderen Lieder, erhielten Ambros und Band viel Applaus von einem durchweg begeisterten Publikum.

Gut gefülltes Programm

Der Liedermacher versprach, er habe ein opulentes Programm mitgebracht, weshalb das Konzert schon um 19 Uhr beginnen musste. So war es dann auch.

Er präsentierte Lieder aus den verschiedenen Jahrzehnten seiner Musikerzeit und gab dabei auch ganz persönliche Einblicke in die verschiedenen Phasen seines Lebens. Immer wieder erzählte er persönliches, ging aber auch auf Reaktionen der Zuschauer ein.

So war der Abend trotz der hohen Besucherzahl ein ganz persönliches Konzert. Dazu passt auch ein autobiographisches Lied, dass Ambros für sich selbst geschrieben hatte. Es stellt fest, er genieße sein Leben, bei dem, was er tue.

Es folgten Lieder einer Trilogie, die er während seiner Midlife-Crisis geschrieben habe. „Ich dachte mir erst, was sind das für komische Texte.“ Erst später habe er gemerkt, die Texte lagen wohl an seiner Lebenskrise in dieser Phase.

Das erste Lied der Trilogie sei voller Energie und Selbstbewusstsein. Beim rockigen Hit „Geplante Zukunft“ klatsche das Publikum kräftig mit. Im nächsten Song war dann die Veränderung hin zu mehr Nachdenklichkeit zu spüren. Es handelte von „gekauften Erfolgserlebnissen und den Stunden danach.“

Bei den Geschichten von Ambros konnte das Publikum lachen, aber auch mitfühlen. Neben rockigen, gab es auch nachdenkliche Lieder, wie jenes über den Rückblick auf ein erfolgreiches Leben, bei dem man doch zweifelt. „Für einen neuen Start ist es nie zu spät“, heißt eine Zeile voll Zuversicht darin.

Ambros gab aber auch Klassiker zum Besten, wie das Stück „Die Nacht meines Lebens“, das er im zarten Alter von 19 Jahren geschrieben hatte. Ein weiteres Lied widmete er sein ersten großen Liebe. Es berichtet auch über so manch schwierige Zeit in der Beziehung die gemeistert werden mussten. „Du verstehst mi net“, stellt er darin fest.

Die Textzeile „Das kann doch net sei, dass es immer so weiter geht“, sang das Publikum lautstark mit. Die Gäste waren bis zum Ende des Konzerts voll dabei.

Weiße Pferde

Dies lag auch daran, dass sie Ambros mit rockigen Stücken wie „Weiße Pferde“ mitriss und die Gäste mit klatschten und mitwippten. Die großen Fans des Künstlers konnten sich in einem mobilen Fanshop mit CDs, T-Shirts, Aufklebern und weiterem eindecken, was das Fanherz begehrt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019