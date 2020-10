Corona-Fall an der Comenius Realschule

Wertheim.An der Comenius Realschule wurde am Freitag ein Corona-Fall gemeldet. Die Schüler wurden am letzten Tag vor den Herbstferien gesammelt nach Hause geschickt. Wie die FN erfuhren, informierte die Schulleitung die Klassen gegen 11 Uhr per Durchsage, dass sie sich gestaffelt nach draußen begeben sollten. Der Unterricht endete um 11.20 Uhr für alle Schüler.

Wie Schulleiterin Katrin Amrhein am Nachmittag auf der Homepage der Schule schrieb, sei der Unterricht "in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt Tauberbischofsheim" als reine Vorsichtsmaßnahme frühzeitig beendet worden, "um die Vermischung mit den Schülern des Beruflichen Schulzentrums an der Bushaltestelle zu vermeiden und um die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu minimieren".

Die Kinder und Jugendlichen waren in der Durchsage gebeten worden, besser nicht mit den Bussen nach Hause zu fahren, sondern sich wenn möglich abholen zu lassen. Die Lehrer begleiteten die Schüler nach draußen und achteten darauf, dass sich die Klassen im Haus nicht begegneten.

Schüler, die näheren Kontakt zu der infizierten Person hatten, werden vom Gesundheitsamt ermittelt und benachrichtigt. Die Schule kündigt online an, die Elternvertreter während der Ferien über den Ablauf des Schulbetriebs nach den Herbstferien zu informieren.

