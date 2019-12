Cornelia Krause neue Direktorin

Wertheim.Cornelia Krause, Diplom Pflegewirtin, wird zum 1. Januar 2020 neue Krankenhausdirektorin in der Rotkreuzklinik Wertheim. Die ausgebildete Krankenschwester mit Weiterbildung für Intensiv-/Anästhesiepflege und Rotkreuzschwester folgt auf die bisherige Stelleninhaberin Christiane Rösch, die das Haus zum Jahresende aus persönlichen Gründen verlässt.

Krause ist seit Oktober in Wertheim als kommissarische Pflegedienstleitung tätig, zuvor arbeitete sie im Rotkreuzklinikum München als Pflegebereichsleitung und Referentin für Pflegeentwicklung. Das Rotkreuzklinikum München gehört wie die Rotkreuzklinik Wertheim zum Verbund der Kliniken der Schwesternschaft München.

Vorherige Stationen der gebürtigen Ravensburgerin waren Schwarzenbruck in der Oberpfalz und verschiedene Kliniken im Raum München. Über ihre neue Aufgabe sagt Cornelia Krause: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das aktive Gestalten in der regionalen Gesundheitsversorgung für die Wertheimer Bevölkerung. Besonders wichtig ist mir in Zukunft die Qualität und Professionalität der Pflege und Medizin in der Rotkreuzklinik Wertheim.“

Die Krankenhausdirektorin verantwortet zusammen mit dem Ärztlichen Direktor Dr. Stephan Vögeli ab Januar die Geschicke der Rotkreuzklinik. Geschäftsführerin Alexandra Zottmann wird mit dem neuen Leitungsduo die Strategie der Klinik am Reinhardshof bestimmen. Alexandra Zottmann: „Ich freue mich sehr, dass Cornelia Krause sich für die neue Aufgabe in der Krankenhausleitung entschieden hat. Dafür wünsche ich ihr schon heute viel Erfolg und alles Gute.“ pm

