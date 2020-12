Christoph Schöler übergibt Spende

Wertheim.Während es wegen des Abschieds von Jörg Paczkowski als Kurator des Schlösschen-Museums im Hofgarten noch Diskussionen gibt (siehe nebenstehenden Bericht), meldet die Stadtverwaltung positive Nachrichten finanzieller Art: Als Vertreter der Stiftung „Rudolf Brand – Helmut Schöler“ habe Christoph Schöler, der geschäftsführender Gesellschafter der Brand- Gruppe, eine Spende in Höhe von 50 000 Euro an Wertheims Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez als Vorsitzenden und Bürgermeister Wolfgang Stein in seiner Funktion als Geschäftsführer der Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“ übergeben.

Persönliche Beziehung

Schöler verbinde mit dem Schlösschen auch eine persönliche Beziehung, habe er doch bis zum Alter von sechs Jahren hier mit seiner Familie gewohnt, wie er bei der Spendenübergabe erinnerte. Auch deshalb sei es ihm ein Anliegen, die von seinem Anfang des Jahres verstorbenen Vater, Ehrenbürger Helmut Schöler, und der Stiftung „Rudolf Brand – Helmut Schöler“ initiierte Tradition der Unterstützung fortzusetzen, heißt es in einer Presseerklärung der Stadt. „Ich bin gespannt und voller Vorfreude auf die weitere Entwicklung des Museums“, wird Schöler zitiert.

Im Namen der Stiftung „Schlösschen im Hofgarten“ und der Stadt Wertheim habe OB Herrera Torrez für die großzügige Spende gedankt.

Überzeugungsarbeit

Ohne Helmut Schöler und sein Engagement sei diese Einrichtung nicht denkbar. Er habe große Überzeugungsarbeit geleistet und sich persönlich und über seine Stiftung finanziell stark engagiert. Damit hätten der Ehrenbürger und die Stiftung, die auch seinen Namen trage, entscheidenden Anteil am Aufbau des Museums und maßgeblich den laufenden Ausstellungsbetrieb über all die Jahre ermöglicht.

„Ich freue mich sehr, dass wir und mit uns alle Kunstfreunde weiter mit Ihrer Unterstützung rechnen dürfen“, sagte Herrera Torrez demnach. wei

