„Chorrudeln“ macht Freude

Sachsenhausen.Mit einem Liederabend der etwas anderen Art hat der Gesangverein Frohsinn Sachsenhausen Neuland betreten. Zum ersten Mal sangen nicht nur die Chöre auf der Bühne, sondern unter der Leitung von Petra Röhrig auch alle Anwesenden im Saal.

Unter dem Begriff „Chorrudeln“ stimmte man gemeinsam bekannte Lieder mit deutschen Texten an. Die Liedtexte wurden per Beamer an die Leinwand auf der Bühne projiziert. „Heute wird nicht nur gelauscht“, hatte Vorsitzender Thomas Roth die anwesenden Chöre aus Sonderriet, Vockenrot, Bettingen, Schollbrunn und Sachsenhausen begrüßt. „Unsere Chorleiterin wird euch zeigen, wo es langgeht“, machte er Andeutungen, wie ein Teil des Abends ablaufen würde. Zuerst stand allerdings die klassische Variante des Chorgesangs auf dem Programm. Jeder eingeladene Chor sang mehrere einstudierte Lieder vor dem Publikum in der Turnhalle in Sachsenhausen. Mit „Hallo“ begrüßten die Sachsenhausener Männer die Gäste. Und damit jeder auch mitbekam, wer sie sind, erscholl es lautstark: „Hallo, wir sind der Männergesangsvereins Sachsenhausen“.

Danach übernahm Klaus Fischer als „Landesjägermeister Horst Maierhofer“ die Moderation des Abends. Ganz im Sinne des gemeinsamen „Chorrudelns“ begrüßte er die Besucher in Jägerkleidung und berichtete scherzhaft von der Ausbreitung des Wolfs in der Gegend. Die liege auch daran, dass die Menschen vereinsamen und sich in ihre Häuser zurückziehen würden. Da helfe nur geselliger Gesang, und deshalb müsse nächtlicher Gesang in den Gemeinden stattfinden, um den Wolf in seine Schranken zu weisen. Auch der Wolf trete in Rudeln auf und so kam der Bezug zum gemeinsamen Singen, dem „Chorrudeln“.

Ganz ernst wurde es bei der Gedenkminute für die kürzlich verstorbene Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold. Sie war erst kürzlich einem langen Leiden erlegen und hatte selbst in ihrer Krankheitsphase noch alles für den Sängerbund getan.

Danach ging es allerdings heiterer weiter bei den Auftritten der gemischten Chöre aus Sonderriet, Schollbrunn und Vockenrot, sowie den Bettingern. Jedes Mal gab es großen Beifall für die Auftritte. Über die Ansagen von Klaus Fischer wurde herzlich gelacht. Doch am meisten Spaß am Abend, das merkte man ganz deutlich, machte das gemeinsame Singen. Da bebte die Halle förmlich von der Stimmgewalt der Sänger. Alle waren sich einig, dass man diese Art des Chorgesangs gerne wiederholen will.

„Singen macht einfach gesund und glücklich“, hatte nicht umsonst Thomas Roth bereits am Anfang des Abends gesagt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.11.2019