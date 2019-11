Chorkonzert im Advent

Hofgarten.Das Gesangsensemble „Canticulum“ gestaltet ein Chorkonzert in der Mutterhauskirche im Hofgarten am Sonntag, 1. Advent, um 15 Uhr. In dem Ensemble haben sich fünf Frauen und fünf Männer aus dem gesamten Taubertal für gemeinsame musikalische Aktivitäten zusammengefunden.

Unterschiedliche Epochen

Aus Begeisterung für harmonischen Vokalklang studieren sie unter künstlerischer Leitung von Alexandra Wagner und Thomas Martin zu unterschiedlichen Anlässen sowohl geistliche als auch weltliche Werke aus unterschiedlichen Epochen ein.

Spenden für Wohnstift

Zum Adventskonzert in der Mutterhauskirche werden a-capella Chorstücke und Instrumentalstücke zu hören sein.

Eingeladen sind neben den Bewohnern und Angehörigen des Wohnstiftes, alle an a-capella-Gesang Interessierte. Der Eintritt ist frei, um Spenden für das Wohnstift wird gebeten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.11.2019