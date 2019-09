Chöre proben fürs Weihnachtsmusical

Wertheim.Alle Chorgruppen der Stiftskirche unter der Leitung von Bezirkskantorin Katharina Wulzinger starten im neuen Schuljahr mit neuen Programmen, weshalb ein Einstieg im September günstig ist. Die Kinder- und Jugendchöre proben freitags in drei Altersgruppen, Jungen im Grundschulalter haben eine eigene Gruppe, um siw stärker für das Singen zu begeistern.

Schnupperproben in den nächsten Wochen sind empfehlenswert, damit Kinder und Eltern einen Eindruck über die Abläufe in bekommen. Für die Aufnahme in den Kinder- und Jugendchor sind keine Notenkenntnisse oder Chorerfahrung erforderlich. Ein Jahresbeitrag für den Kinder- und Jugendchor wird erhoben und ist ab Januar 2020 fällig.

Der Chor der Stiftskirche: Startet am Mittwoch, 11. September mit den Proben zur Johannespassion von Johann Sebastian Bach, die im März 2020 in der Stiftskirche Wertheim aufgeführt wird. Für die Mitwirkung im Chor der Stiftskirche ist Chorerfahrung von Vorteil. Alle Proben finden im Stiftshof Wertheim, Mühlenstraße 3–5, statt.

Der Kinder- und Jugendchor der Stiftskirche Wertheim: Probt immer freitags: 14.30 bis 15.15 Uhr, vier bis sechs Jahre; 15.30 bis 16.15 Uhr, sieben bis 11 Jahre, Jungen; 16.15 bis 17 Uhr, sieben bis elf Jahre, Mädchen; 17 bis 18.30 Uhr, ab zwölf Jahre, Jugendchor.

Der Chor der Stiftskirche Wertheim: Probt immer mittwochs: 19.45 bis 21.45 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019