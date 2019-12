Celler Modell als Grundlage

Sterbebegleitung lernen künftige Mitar-beiter des Hospizdienstes. © dpa

Wertheim.14 Teilnehmer des Hospizkurses der Malteser trafen sich in der Ebenmühle in Dörlesberg um die ersten der acht Schritte des Celler Modells zu gehen. Die ruhige Lage der Ebenmühle haben perfekt zu diesem termin gepasst. Es war viel Tiefgang in dem von Bernhard Vollmuth geleiteten Seminar, in dem es um das Wahrnehmen, Zuhören und Mitgehen ging.

In Gruppenarbeiten setzten sich Kursteilnehmer mit dem Sterbemodell nach Kübler Ross auseinander, mit dem Vier-Ohren-Modell von Friedmann Schulz von Thun und vor allem mit sich selbst. Zweifel, die zu Beginn bei dem einen oder anderen Kursteilnehmer vorhanden waren, wurden ausgeräumt. Immer wieder betonte Koordinatorin Gabriele Mümpfer, dass ehrenamtliche Hospizhelfer jederzeit signalisieren können, wenn Sie mit einer Situation überfordert sind, oder das Gefühl haben, die Begleitung passe nicht. Keiner werde alleine gelassen und kann jederzeit mit den Hauptamtlichen Kontakt aufnehmen.

Alle sechs Wochen besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Supervision, die von Kursleiter Vollmuth angeboten wird. Hier besteht die Möglichkeit, sich von der Seele zu reden, was belastend ist. Auch der monatliche Gruppenabend gibt Gelegenheit sich auszutauschen, zu beraten und zu verarbeiten.

Die Schwermut, die mit Hospiz- und Palliativarbeit immer verbunden wird, empfinden nur Außenstehende. Die Teilnehmer treffen sich mehrmals, in denen die Themen Verstehen, Weitergehen, Bleiben, Loslassen und Aufstehen behandelt werden. Danach wird ein praktischer Teil stattfinden, um auf den zweiten Teil des Seminares, der im Februar beginnt, vorzubereiten.

Es wird in Zukunft immer mehr Menschen geben, die eine Begleitung am Lebensende benötigen. Das ist unter anderem durch die Änderung der Familienstrukturen bedingt.

Ein neuer Kurs zur Ausbildung zum Hospizhelfer startet am 27. februar um 17.30 Uhr bei den Maltesern im Haslocher Weg 30 mit einem Kennenöernen der Teilnehmer. Auch dieser Kurs hat wieder das Celler Modell als Grundlage und startet mit einem Wochenende in der Ebenmühle in Dörlesberg. Wie in den vergangenen Jahren folgen vier Kursabende jeweils am Montag.

Folgende Termine sind vorgesehen: 9. 16., 23. und 20. März. Damit endet der Grundkurs und es beginnt die Praktikumsphase. Der zweite Kursteil startet am 6. April mit einer Reflexion des Praktikums und weiteren Abenden am Montag 14., 20. und 27. April sowie am 4. Mai. Den Abschluss bildet wieder ein Seminar in der Ebendmühle und ein Entsendungsgottesdienst. Die Ausbildung zum Hospizhelfer ist kostenfrei.

Interessierte können sich unter AHPB.Wertheim@malteser.org oder unter Gabriele.Muempfer@malteser.org oder per Telefon unter 09342/8593163 oder 3036210 anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019