CDU sorgt sich um Sicherheit

Wertheim.Die CDU-Fraktion des Wertheimer Gemeinderats hat am Donnerstag, 1. Oktober, einen Antrag sowie eine Anfrage bei der Stadtverwaltung eingereicht. An Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez gerichtet heißt es in der Anfrage zur Situation in der Realschule:

„Die CDU-Fraktion im Wertheimer Gemeinderat erreichen momentan Anfragen von Schülereltern der Realschule, die auf beengte Verhältnisse

...