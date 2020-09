Carina Tobisch mit Notenschnitt 1,0

Wertheim.Große Freude herrschte kürzlich bei der Kanzlei „Reinhart, Kober, Großkinsky, Braun“, als Carina Tobisch ihr Zeugnis in Empfang nahm. Denn sie ist im Jahr 2020 eine der Jahrgangsbesten aller Absolventen der Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten.

Wie die Kanzlei mitteilt, nahm die 26-jährige Kreuzwertheimerin ihr Abschlusszeugnis des kaufmännischen Berufsbildungszentrums in Würzburg entgegen. Sie hat einen Notendurchschnitt von 1,0 erreicht und erhielt sowohl von der Schule eine Auszeichnung als Jahrgangsbeste als auch durch den Regierungspräsidenten der Regierung von Unterfranken, Eugen Ehmann. Er sprach Tobisch für ihre Leistungen seine Anerkennung aus und überreichte eine Ehrenurkunde.

Ein solches Ergebnis ist Anlass zur Freude und Stolz in der Kanzlei der Rechtsanwälte Reinhart, Kober, Großkinsky, Braun, in der Carina Tobisch ihre Ausbildung absolvierte. ,,Wir sind unglaublich stolz auf Frau Tobisch“, so Rechtsanwalt Bernd Kober, „dass sie diesen herausragenden Schulabschluss erreichen konnte und dass wir sie als wertvolle Mitarbeiterin in unserem Büro haben.“ Für Tobisch beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. „Die Schule hat mir sehr viel Freude gemacht, viel mehr freue ich mich aber auf die täglich unterschiedlichen Herausforderungen, die auf mich im Büro zukommen.“, so die Jahrgangsbeste.

Auf dieses Fundament will Carina Tobisch in den kommenden Jahren aufbauen. „Die Bestätigung, die ich durch meinen Abschluss erhalten habe“, berichtet Tobisch, „hat mir gezeigt, dass ich im richtigen Berufsfeld bin.“ So will sich die Kreuzwertheimerin noch weiter fort - und ausbilden. Die Rechtsanwaltskanzlei gebe ihr beste Möglichkeiten, denn sie könne dort von der gesamten Bandbreite der zu bearbeitenden Vorgänge im Büro profitieren und ihre schon jetzt gewonnene Erfahrung gewinnbringend einbringen – hauptsächlich aber „noch viel lernen“, wie Carina Tobisch abschließend feststellt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020