BW-Bank prüft Zweigstelle Wertheim

Wertheim/Main-Tauber-Kreis.Ein Nebeneffekt der Corona-Krise für den Bankensektor ist, dass Kunden zunehmend über Telefon und digitale Kanäle Kontakt zur ihrem Kreditinstitut aufnehmen. Besuche in den Filialen nehmen ab. Kommt es deswegen zur Ausdünnung des Filialnetzes? Die BW-Bank verfügt im Kreis über Zweigstellen in Wertheim und Bad Mergentheim. Wegen des veränderten Kundenverhaltens wolle die Bank ihre Filialstrategie prüfen, so Sprecher Alexander Braun. Anfang kommenden Jahres werde man entscheiden ob es zu weiteren Standortveränderungen kommt“.

Bei der Volksbank Main-Tauber reagiert man ausweichend: „Wir beobachten die Entwicklung und fahren auf Sicht“, heißt es. Man wolle auch vor Ort für die Kunden da sein. Auch die Sparkasse Tauberfranken bleibt vage: „Die Kunden sollen sich die passende Art der Gespräche aussuchen können – ob persönlich, digital oder telefonisch – nicht nur stationäre in der Filiale“ , sagt Wolfgang Reiner. wei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020