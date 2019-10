Busverkehr beeinträchtigt

Wartberg.Der Salon-de-Provence-Ring wird in Höhe der Haltestelle „Nord“ ab Donnerstag, 24. Oktober, 8 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 31. Oktober, komplett gesperrt. Deshalb können in dem Zeitraum die Haltestellen „S-Provence-Ring, Nord und Süd“ sowie die Haltestelle „Frankenplatz“ nicht bedient werden. Darauf weist die Verkehrsgesellschaft Main-Tauber hin. Ab Montag, 4. November, dürfen die Linienbusse dann wieder durchfahren.

Während der Sperrung ist der Zu- beziehungsweise Ausstieg auf der Linie 971 ersatzweise an der Haltestelle „Burgblick“ möglich. Auf der Stadtbuslinie 975 aus Richtung Wertheim kommend können Passagiere an der Haltestelle „Berliner Ring“ zu- und aussteigen; in Richtung Wertheim gilt dies für die Haltestelle „Burgblick“.

