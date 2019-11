Buntes Lichtermeer

Bestenheid.In vielen Ortschaften fanden am Montag Sankt-Martins-Umzüge statt, so auch in Bestenheid. Die Kinder der evangelischen Kindertagesstätte erlebten in ihrer Einrichtung ein Martinsspiel mit dem heiligen Martin und dem Bettler, das zwei Elternteile aufführten.

Mit den hell leuchtenden Laternen ging es über die Danziger Straße, durch die Unterführung und weiter Richtung Spessartstraße. Auf dem Weg wurden bekannte St. Martins- und Laternenlieder, wie „Laterne, Laterne“ gesungen, die eine Erzieherin auf der Gitarre begleitete.

Die Laternen hatten die Kinder zuvor in der Kindertagesstätte gebastelt. Die Vorschüler hatten allesamt Leuchten mit Kindersilhouetten, die um ein Feuer tanzten. Die jüngeren hatten ganz unterschiedliche Laternen, zum Beispiel in Murmeltechnik gestaltet. Neben den Kindergartenkindern waren auch deren Geschwister, sowie alle Erstklässler die früher diese Kita besuchten, eingeladen mitzulaufen. Bei den etwas älteren Kindern kamen auch spezielle Laternenarten wie Flugdrachen zum Einsatz. Insgesamt waren rund 70 Kinder unterwegs. Am Spielplatz in der Spessartstraße traf die Gruppe auf die Eltern. Gemeinsam zog man zum evangelischen Gemeindehaus. Dort warteten Feuertonnen, sowie ein von Eltern vorbereitetes St. Martins Buffet auf die hungrigen Kinder und ihre Begleiter.

Auch der katholische Kindergarten war unterwegs. Als sich beide Einrichtungen am Spielplatz in der Spessartstraße begegneten, entstand ein helles Lichtermeer. bdg

