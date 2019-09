Bundesweites Ergebnis unbefriedigend

Wertheim.Rückblick auf die Wahlen im Frühjahr hielt der SPD Ortsverein Wertheim kürzlich bei seiner Mitgliederversammlung. Dies teilt der Ortsverein mit. Bei den Europawahlen könne man mit dem bundesweiten Ergebnis nicht zufrieden sein. Mit 22 Prozent habe die SPD in Wertheim deutlich höher abgeschnitten. Bei der Kreistagswahl war es gelungen, mit 38 Prozent ein herausragendes Ergebnis zu erzielen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez ist kreisweit mit dem höchsten Ergebnis aus dieser Wahl hervorgegangen: über 14 000 Stimmen.

Er selbst bezeichnete dieses Ergebnis als Vertrauensvorschuss der Wähler, das er demütig annehme. Mit ihm zieht Brigitte Kohout neu in den Kreistag ein. Gemeinsam mit dem wiedergewählten Thomas Kraft habe die SPD Wertheim sich von zwei auf drei Kreisräte gesteigert. Bei der Gemeinderatswahl steigerte man sich von 22 auf 25 Prozent. In Anbetracht der erweiterten Konkurrenzsituation ein gutes Resultat. Wermutstropfen ist der Verlust eines Mandats. Grund dafür ist die Verkleinerung des Gemeinderats von 26 auf 22 Sitze. Die SPD-Fraktion findet das sehr ärgerlich, da sie sich vehement für die Beibehaltung der 26 Sitze eingesetzt hatte.

Neue Mitglieder

Wiedergewählt wurden Patrick Schönig, Heiko Diehm, Brigitte Kohout und Ingo Ortel. Anna-Lena Szabo ist als neue, junge und weibliche Kraft in den Gemeinderat eingezogen. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez würdigte das Wahlergebnis. In der neuen Zusammensetzung des Gemeinderats sehe er gute Chancen für die Entscheidungsprozesse zur künftigen Entwicklung der Stadt Wertheim. Thomas Kraft freute sich, auf der Versammlung sieben Neumitglieder zu begrüßen, und überreichte ihnen die Parteibücher. Der Vorstand wurde komplettiert durch die Wahl von Fabian Brüne als Schriftführer.

Das Verfahren der Mitgliederbefragung zur Vorstandswahl wurde erläutert. Bis 19. September besteht noch die Möglichkeit, sich für das Onlineverfahren anzumelden. Dies sei effektiver und kostengünstiger. Informieren können sich Mitglieder auf Regionalkonferenzen, die auch online verfolgt werden können. Die Parteizeitung „ Vorwärts“ biete ebenfalls viele Informationen.

Auf dem Bundesparteitag Anfang Dezember werde die neue Spitze gewählt. Jedenfalls gebe es eine Reihe Kandidaten für den Vorsitz. Die Breite des SPD Programms werde dadurch deutlich.

Den Klimaaktionstag am Freitag, 20. September, wird die SPD Wertheim unterstützen. Bei dieser Friday for Future Aktion sind nicht nur Schüler sondern alle Bevölkerungskreise aufgerufen, sich zu beteiligen. Auch das Volksbegehren in Baden-Württemberg „Rettet die Bienen – für Artenschutz“ unterstützt die SPD grundsätzlich, so Kraft. Mit den Forderungen im Einzelnen werden man sich auseinandersetzen.

Hier stelle sich durchaus die eine oder andere Frage zu den Auswirkungen einer vollständigen Umsetzung aller Forderungen. Oberbürgermeister Herrera Torrez wies darauf hin, dass ab Dienstag, 24. September, die Unterschriftslisten im Rathaus ausliegen werden.

Der SPD Landes- und Fraktionsvorsitzende im Landtag, Andreas Stoch, wird am Montag, 2. Dezember, nach Wertheim kommen. Gemeinsam mit ihm wird die SPD eine Mitgliederversammlung mit Ehrung langjähriger Mitglieder durchführen, schloss Thomas Kraft. spd

