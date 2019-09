Bulldogtreff und Bauernmarkt

Bürgstadt.Die Bulldogfreunde laden am Sonntag, 6. Oktober, ab 11 Uhr, in den historischen Ortskern in Bürgstadt zum Bauernmarkt zum Erntedankfest mit Schleppertreffen. Wieder ist es gelungen, Landwirte aus der Heimat zu gewinnen, die ihre regionalen Produkte präsentieren und zum Kauf anbieten. In der Gewölbehalle sowie in der Haupt- und Freudenberger Straße finden Sie von A, wie Apfel bis Z, wie Zwetschge alles, um Keller und Speisekammer für den Winter zu füllen. Kleinkünstler, Holzschnitzer, Töpfer, Korbflechter haben ihre Stände geöffnet. Gegen 10.30 Uhr werden die ersten Schlepper in der Freudenberger Straße eintreffen. Die stolzen Besitzer freuen sich bereits darauf, Ihnen ihre betagten oder modernen Traktoren präsentieren zu dürfen. Zwischen den Marktständen gibt es Vieles zu entdecken.

mehr Informationen unter: www.bulldogfreunde-buergstadt.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019